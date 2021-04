Así se vivió la primera edición virtual de Tecate Pa’l Norte

The Hives, Intocable y Martin Garrix sorprendieron y encendieron los escenarios en el Festival virtual Tecate Pa’l Norte, quienes con sus presentaciones hicieron sentir a miles de personas que se encontraban viendo un espectáculo en vivo.

La banda sueca The Hives desde que salió al escenario principal a las 20:30 horas, arrancó con mucha energía y euforia, como si en realidad tuvieran ante ellos a miles de personas gritando de emoción.

Hoy se toma y mañana también... @elsabinox pic.twitter.com/04hHfehq69 — Tecate Pal Norte (@TecatePalNorte) April 18, 2021

"Hola gente de México, estamos muy contentos de estar aquí, es increíble que podamos hacer este concierto en medio del bosque gracias a esta magia del internet", dijo el vocalista Per Almqvist.

Saltando de un lado a otro del escenario los músicos tocaron grandes éxitos como "Come on", "Main offender", "I'm alive", "See through head", "Go right ahead", entre otras.

Tú eres aire que da vida y mi alma te respira... @grupointocable pic.twitter.com/37PYGb0FGY — Tecate Pal Norte (@TecatePalNorte) April 18, 2021

"Gracias queridos amigos mexicanos de internet, muchas gracias", decía el vocalista en español reiteradamente, mientras interactuaba con el público virtual, que gritaba y aplaudía todo el tiempo.

El escenario principal "Tecate Stage", se encontraba en medio de un bosque rodeado de cascadas y puentes colgantes, mientras que detrás del templete, se encontraba una estructura de metal en forma de un tigre gigante, símbolo del festival, que se iluminaba de diferentes colores.

Ay, quiéreme de a poco, pero que no me dé cuenta y que nadie sepa... @monlaferte #TecatePalNorteVirtual pic.twitter.com/m2Etwc4RT9 — Tecate Pal Norte (@TecatePalNorte) April 18, 2021

"Aplaudan toda la gente, quiero ver que muevan las manos de un lado a otro", decía en español el cantante, mientras que en sus canciones más prendidas como su gran éxito "Hate to say I told you", salía fuego de la figura del león, que estaba acompañado de pirotecnia.

Los efectos visuales y la interpretación de la banda hicieron que los miles de avatares gritaran al unísono "Hives, Hives, Hives", haciendo que la banda dejara de tocar por unos segundos y agradeciera todo el apoyo de su público mexicano, aunque sabían que en realidad estaba tras una pantalla.

@thehives nunca dejará de sorprendernos con sus increíbles shows #TecatePalNorteVirtual pic.twitter.com/laKgQmrVIK — Tecate Pal Norte (@TecatePalNorte) April 18, 2021

Entre otras de las canciones que interpretaron durante la noche estuvieron "Two timing touch", "Won't be long", "Paint a picture", cerrando con "Tick Tick Boom".

En el mismo escenario se presentó el colombiano Sebastián Yatra que en punto de las 19:00 horas inició su show con temas como "Sutura", "Por perro", "Donde van", "Como mirarte", "TBT", entre otras.

Haciendo vibrar a miles de fanáticos que lo veían a través de la pantalla, porque al igual que The Hives, se imaginó que estaba enfrente de las personas y trataba de interactuar y tocar las manos de su público.

"Le quiero dar las gracias a este festival por ir más allá en este mundo tan loco, en este mundo tan diferente en el que llevamos ya un año, tuvieron la capacidad y el ingenio de crear un mundo paralelo donde la música todavía tiene un lugar en vivo; y donde podemos estar aquí cerquita", dijo durante su presentación.

Acompañado de cuatro bailarinas hizo bailar a muchos y contagió su romanticismo con temas como "Adiós", "Ya no tiene novio", "Runaway", "Chica ideal", entre otras cerrando con "Robarte un beso".

Fue el DJ holandés, Martin Garrix, quien demostró porque a sus 24 años de edad es considerado uno de los mejores del mundo, al interpretar sus grandes éxitos como "Hold on", "Like I do", ""Don’t look down", ""Summer days", entre otros, con los que hizo bailar a muchos.

Cerrando la noche con una gran sorpresa para todos sus seguidores, al hacer un pequeño tributo a a uno de los grandes de la música electrónica, Avicii, con el tema "I Could Be The One".

El artista sorpresa de esta primera edición del festival virtual fue Belinda, quien en los tres escenarios se transmitió su pequeña participación, en donde interpretó tres de sus éxitos, "Muriendo Lento", "Bella Traición" y "Amor a primera vista".

Mientras que en el escenario "Oxxo Stage" Intocable, la agrupación dirigida por Ricky Muñoz, cerró con broche de oro la noche al hacer bailar a sus fanáticos con sus grandes éxitos, entre ellos estuvieron "No te vayas", "Robarte un beso", "El poder de tus manos", "No sabes amar", "Aire", "Arrepiéntete".

"Muchas gracias a todos ustedes que nos están viendo en Tecate Pa’l Norte Virtual; ojalá no sea la nueva normalidad, pero, por lo pronto, estamos felices de saludarlos", dijo Muñoz al iniciar su presentación.

El escenario se encontraba en un lugar más exótico lleno de flores gigantes y árboles en forma de hongos, con auroras boreales de fondo y un cielo estrellado.

De las flores gigantes que estaban sobre el escenario se encontraban los reflectores y las luces que iluminaban de colores el escenario y se movían al ritmo de las canciones de los artistas, también estuvo presente los efectos virtuales de pirotecnia y fuego.

"Seguimos con la música de Intocable, donde estén, les mando un abrazo, ojalá se estén cuidando y que estén todos bien. Yo creo que esto fue en 2020…estábamos todos preocupados en la pandemia ‘¿qué vamos a hacer?’ y bueno desempolvamos canciones", comentó el músico.

Entre otros temas interpretaron también "Es tan bello", "Eres mi droga", "Nunca supe amarte", "Dímelo", "Quédate conmigo", cerrando con "Tu soledad y la mía".

En el mismo escenario se presentó la banda mexicana de rock Molotov, quien prendió a todos con temas como, "Santo Niño", "Amateur", "Fuga", "Perro Negro", "Parásito", entre otras.

Aunque la banda sólo se limitó a tocar, en algunas ocasiones los integrantes agradecieron a las personas que los estaban viendo y con mucha energía y júbilo también tocaron sus icónicos temas como "Frijolero", "Voto Latino", "Gimme tha Power", cerrando con "Puto".

También Mon Laferte deleitó a todos con su música, la chilena también se olvidó que era un concierto virtual y llenó de nostalgia y romanticismo los hogares de muchos con baladas como "Antes de ti", "Que se sepa nuestro", "Funeral", también puso bailar a todos con sus ritmos urbanos como en "Plata Ta Ta" y "Amárrame".

En el tercer escenario, "Kia Stage" uno de los artistas más esperados por muchas mexicanas fue la presentación de Drake Bell, quien con su carisma y sencillez hizo un recorrido por toda su trayectoria artística.

Tratando de conectar todo el tiempo con las personas que lo estaban viendo desde casa interpretó "Leaves", "Mia", "Diosa","First thing in the morning", "Más Tiempo", "Found a way", cerrando con uno de sus últimos sencillos "Fuego lento".

Entre otros artistas, que participaron en el festival estuvieron Enjambre, Guaynaa, Siddhartha, León Leiden, Milky Chance, entre otros.