Beyonce y Jay-z ya son los más ricos de la industria de la música

Beyoncé y Jay-Z, cada uno en solitario, son dos de las celebridades más adineradas de Hollywood, sin embargo, al día de hoy, sumando sus riquezas se han convertido en la pareja más rica de la industria musical.

Beyoncé, que acaba de hacer historia como la artista masculina o femenina con más Grammys en la historia de los premios, y el rapero, que llega años haciendo música, producciones y negocios, podrían mover todo su dinero a una sola cuenta, que excedería los mil millones de dólares.

Según la revista norteamericana ELLE, la cantante ha ganado $26 millones de ventas de sencillos digitales y Jay-Z $117.5 millones. Respecto a la venta de álbumes, mientras Beyoncé alcanzó los $15 millones, su marido casi dobla esta cantidad con $27.5 millones.

Por otro lado, ambos son dos figuras sobresalientes que logran consolidar giras exitosas y numerosas. Con la gira On the Run II, Beyoncé y Jay-Z ganaron 250 millones de dólares, y con On the Run Tour $95 millones. También, en el año 2017, durante su gira 4.44, el rapero logró ganar una cifra de $48.7 millones, y apenas un año antes de eso, la cantante ya había logrado ganar $256 millones con Formation, su gira más taquillera hasta el día de hoy.

La merch, para que algunos podría pasar desapercibida, para la pareja ha significado una cifra importante en su cuenta bancaria. Beyoncé lanzó una primera colección de Ivy Park, de la mano con Topshop, y recientemente con Adidas. Ambas fueron un éxito. Mientras que su perfume, lanzado en el año 2013, logró recaudar 400 millones. La cantante también trabajó con marcas como Armany, Tommy Hilfiger y Pepsi, cuya colaboración en un comercial la llevó a embolsarse $50 millones en el año 2012.

Si bien no se tiene una cifra exacta de lo que ganó participando en las películas de “El Rey León”, “Homecoming” y “Dreamgirls”, se sabe que esta cuenta con seis ceros. Por otro lado, gran parte de la fortuna de la pareja, y de Jay-Z específicamente, viene de acciones en streaming, como las compañías Roc Nation y Roc Nation Sports, de su ex marca de ropa Rocawear, su cadena de restaurantes 40/40 Club y su champagne, Armand de Brignac.

Todo esto, da como resultado, hasta el año 2018, que la fortuna de Beyoncé esté evaluada en $355 millones, mientras que la de Jay-Z en $900 millones; sin embargo, en octubre del año pasado, Forbes informó que la cantante había elevado sus números a $450 millones, mientras que el rapero a $1.4 mil millones. Por lo que se calcula que, actualmente su fortuna conjunta ronde los 1.8 mil millones de dólares.