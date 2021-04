Urge mejorar detección temprana del cáncer infantil

El cáncer es la primera causa de muerte infantil por enfermedad en Coahuila, casi a la par de accidentes y los casos siguen en aumento, siendo un serio problema de salud pública. Enrique Eduardo López Facio, médico oncólogo egresado de la Facultad de Medicina de Torreón, especialista en Oncología Pediátrica realizada en Sonora, se percató de las necesidades de La Laguna y volvió a casa para servir a su gente.

“Antes los niños se trataban en otros estados o eran atendidos por oncólogos para adultos, lo cual lo hace muy difícil porque es una enfermedad crónica de larga atención, con tratamientos que pueden durar a veces hasta tres años, entonces era muy difícil el tener que trasladarse para las familias”.

El especialista está en el Hospital Universitario, Hospital Infantil, Hospital de Especialidades No. 71 y la práctica privada. En Torreón hay pacientes provenientes de otros estados como Chihuahua, Zacatecas, Durango y el sur de Coahuila, experiencia que le ha permitido tratar casos con todo tipo de canceres.

“Recibo 50 nuevos casos por año y veo que de 10 pacientes, siete llegan en estados avanzados y cuando esto pasa es más difícil que nuestros niños se puedan curar’’.

GENÉTICA Y HERENCIA

Se estima que entre un 5 al 10% de los procesos cancerígenos están asociados a factores genéticos hereditarios, ya que las investigaciones asocian mutaciones en más de 50 genes específicos que predisponen a las personas portadoras a padecer este grupo de enfermedades. “Depende de cada tipo de cáncer, hay algunos tumores donde si hay genes afectados, la información genética en la oncología infantil juega un papel muy importante. En forma global un 10% de los pacientes puede tener un factor genético asociado, ya dependerá del tipo específico del cáncer y ver que tanto puede llevar esa carga genética”.

EL CÁNCER MÁS RECURRENTE EN LA LAGUNA

En México se estima que existen anualmente entre 5 mil y 6 mil casos nuevos de cáncer en menores de 18 años. Destacan principalmente las leucemias, representan el 52% del total de los casos, linfomas el 10% y los tumores del sistema nervioso central el 10%.

Sobre los casos en la región el médico comentó por incidencia la leucemia linfoblástica es la más común a nivel étnico, racial y genético, el hispano tiene más incidencia de padecer leucemia. La segunda son tumores cerebrales donde han visto un repunte, la tercera son linfomas, la cuarta son tumores óseos y la quinta son los sarcomas que son todo tipo de tumores en plantes blandas.

INFORMAR A LOS NIÑOS SOBRE SU ENFERMEDAD

El médico señala que mientras más se le oculte la información es más difícil para el niño aceptar lo que está viviendo. Hay papás que así lo deciden y genera mucho conflicto a la hora de hacer un procedimiento, pues el pequeño pregunta por qué le está pasando eso o por qué se encuentra en ese lugar. “Los niños son muy inteligentes y hay que tratarlos con mucho respeto y tacto. Si les explicas lo que se le va a hacer y por qué, lo entienden y lo hacen. Se sugiere que se dé la información conforme vaya preguntando, para que poco a poco vaya entendiendo lo que sucede y sea más fácil aceptarlo porque sacas al niño de un entorno normal en su casa, con sus juguetes a una cama de hospital’’.

PREVENCIÓN

La importancia de realizar campañas y sensibilizar tanto a médicos como a la sociedad acerca del diagnóstico oportuno es tarea de todos, pues de esto depende un pronóstico favorable o no para los niños con cáncer. “En las facultades de medicina en los programas de estudio, no está la oncología pediátrica. Los papás tienen que llevar a sus hijos a revisión con su pediatra cada seis meses a control de niño sano, tenga o no tenga síntomas’’.