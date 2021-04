La voz del Dihablo

¿Qué relación hay entre Iron Maiden, Belinda y el“Vampiro”, César López? Corrían apenas las 11:15 de la noche del viernes, habían pasado cinco canciones de Caifanes, Jaguares y Maná, cuando sorprendió el “Vampiro” con las notas clásicas de TheTrooper, original de Steve Harris, de 1983. La repentina ejecución sacó de onda a todos, tanto al público como a los músicos que acompañaban al jalisciense, pero nadie se rajó.

La ocurrencia no quedó como mera secuencia anecdótica de segundos, ¡la tocaron completa!, ante la complicidad del respetable, que se había reunido para escuchar temas de los grupos por los que ha transitado la carrera de César López. Así es esto. “¡Es una gran bendición (dedicarme a la música)!”, me dijo, “es lo que me gusta hacer. Creo que si todos trabajáramos en lo que nos gusta, sería un mundo muy diferente. De entrada, seríamos felices todos”.

La cita finalmente se cumplió. El famoso “Vampiro”, inmortalizado en un álbum noventero de un grupo cuya eterna polémica ha deambulado entre calificar su música de rock o no, convocó a decenas de laguneros ávidos de gozarmelodías en directo, en su forma más natural (“orgánica”, dirían los hípsters).

Poco antes de las 11:00 de la noche, tras una muy amena charla con el “Vampiro”, es hora de tomar posiciones: López y Los Santos Culpables, al escenario; los asistentes, ordenados en sus mesas; su servidor, con la lente, siempre apuntando. Dime, Jaguar… se hizo el ritual.

La comunión en el lugar hace que las cosas fluyan. Hoy, son los músicos y su gente; atrás han quedado dimes y diretes en redes sociales, críticas y cuestionamientos. Está quien quiere estar y punto. En esa diversidad de opinión y de gustos musicales, el “Vampiro” se da sus lujos. Toma el micrófono de vez en cuando, habla con la gente, toca su guitarra, ¡hasta una botella de cerveza le sirve pararifarse un solito espectacular!

Algunas personas graban con su celular, a ratitos, porque la mayoría ha decidido disfrutar del show por el que han pagado. Para cuando escuchamos TheTrooper, ya había pasado Miedo, Viento, Aviéntame y hasta Rayando el sol… vendría lo mejor. Canciones que todos cantamos en una época, por lejana y oscura que esta haya sido. Desde Mátenme porque me muero hasta El Sirenito de Rigoy Come Together (The Beatles). Oye, mi amor y Miércoles de ceniza (me volví a emocionar). Pausa.

Los músicos se reacomodan, van al baño, se relajan. Es momento de pedir una cerveza y bajar el cubrebocas. “La gente está un poquito asustada y se entiende”, dice César López, “pero poquito a poquito se va reactivando esto. Hay que agradecer, es una noche muy especial. Siempre es bueno volver a Torreón, una ciudad muy rockera”.

¿Qué estará pasando Afuera? ¡Qué importa! La pausa terminó y es momento de seguir, porque ahí viene la parte más emotiva. Ayer me dijo un ave, Maná y Te lo pido por favor (¡agárrenme!). De ahí, La célula que explota y Antes de que nos olviden. Luego más Maná hasta el Tri. El bajo toma voz, cual Alex Lora, y salen tremendos gritos del ADO. Me vale, ahora sí: ¡Échale, Vampiro! Estamos en el bar, Clavado(s) en un bar. Ajuaaaa!

“¿Qué ha significado esa frase para ti, frase que se ha vuelto tan icónica?”, le pregunto de frente al “Vampiro”. Responde: “Es algo raro, algo chistoso, me marcó y nos unió a Maná y a mí; queramos o no, se ha vuelto una expresión de cariño de la gente y se siente bonito”.

El encuentro concluye entre aplausos. La raza se para de sus asientos y agradece la entrega de los intérpretes, ¡Veintidós canciones por un solo boleto! Ahora la pregunta inicial cobra mayor sentido. Se trata de cultura popular. Se trata de la música que nos une y que tanto nos apasiona. Se trata de vivir ahora. Y de algo no cabe duda:Iron Maiden es universal. Por eso Belinda puede vestir ropa “de marca” con la imagen de ‘Eddie the Head’, aunque le lluevan críticas y cuestionamientos, o el “Vampiro” puede comenzar de la nada con un himno del ‘heavy metal’ y Los Santos Culpables sabrán acompañarlo. Y que el mundo siga girando…

