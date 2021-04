Camilo tiene una conexión con La Laguna

El cantante colombiano, Camilo, tiene una tremenda conexión con la Comarca Lagunera y es que, aunque no ha venido a estas tierras, él admira a los oriundos de San Pedro, Coahuila, Poncho a Imanol Quezada, no solo por su música, sino por la manera en que defienden y presumen sus raíces.

"Me declaro fan, desde antes de conocerlos, de Los Dos Carnales. Rescato mucho de haberlos conocido, lo profundamente orgullosos que están de sus raíces, de quienes ellos son, de su identidad; eso me genera mucha sed de seguir buscando en mi identidad y en mi raíz", comentó en entrevista.

En una videoconferencia con varios medios, entre ellos El Siglo de Torreón, Camilo se mostró emocionado del "click" que ha hecho con los hermanos Quezada y que se vio reflejado en el tema Tuyo y mío, que viene en el nuevo disco del colombiano Mis manos, y cuyo video ya sobrepasó los 1 8 millones de visualizaciones.

"Conocer a ellos, a su papá, a su familia, a sus amigos, a la manera en la que ellos disfrutan su carrera y sus instrumentos; eso me lo llevo a mi corazón, a mi casa, a todo; la canción Tuyo y mío me genera orgullo no solo por cómo quedo, sino porque el género regional mexicano lo siento como mío porque lo escuchaba desde chiquito".

El video de Tuyo y mío se grabó en El Paredón, una población localizada en la zona desértica del municipio de Ramos Arizpe, Coahuila. El artista dijo que se quedó con muy bien sabor de boca tras haber conocido ese sitio del estado.

"Soy fan de la vegetación, del color, de la flora. Vi casas muy bonitas, la gente. Absorbí mucha energía de ese lugar tan precioso. Logramos que en el video le hiciera justicia a ese precioso lugar, grabamos el atardecer en contraluz y fue maravilloso. Poncho e Imanol conocían muy bien el sitio y me explicaban muy bien detalles de ahí" contó mientras tomaba un té, del que dijo, "está delicioso".

Luciendo una camisa beige y un short del mismo color, la pareja de Eva Luna ( Hija de Ricardo Montaner) le echó bastante flores a Tierra Azteca, dijo que tiene planes de hacer más duetos con artistas menciones, sin embargo, no reveló con quiénes.

"México me cambió la vida. En el momento en el que este país me recibió, mi carrera tomó un asalto precioso y yo quiero seguir honrando esta nación con canciones", comentó bastante entusiasmado.

Camilo estuvo de visita en Ciudad de México para realizar un evento de una radiodifusora y de paso aprovechó para promover su disco, Mis manos, el cual se ha vuelto un suceso por el impacto que han generados sus canciones.

"Este álbum que no es un producto para mí, es un paso en mi proyecto de vida, es todo que soy hecho mi obra, hecho canciones. Hablar de este material no es venderles nada, sino compartirles un poco de aquello que me intuición me ha ido dictando paso a paso", narró.

Portando seis anillos en sus dos manos, cuatro en una y dos en la otra, Camilo reveló a quienes dedica su producción, Mis manos.

"Es un trabajo que honra primero que nada a Dios y luego a mi familia, a mi equipo, a Eva Luna y a la tribu (Sus fans), que me ha permitido que mis canciones no sean una experiencia mía, sino poder sentir que están teniendo un impacto real en situaciones y personas reales".

Las melodías que integran la placa, que también ha salido de manera física en las tiendas especializadas, según explicó Camilo fueron creadas a partir de diversas experiencias de vida.

"Mis melodías son una celebración a la vida. Cada rola tiene algo mío, algo que me gusta, algo que soñé, algo que temo. Por ejemplo, Millones, la primera canción del disco habla de mi primer beso con Eva Luna".

Sobre su participación como coach en La Voz Kids, Camilo manifestó que le encanta ser parte del proyecto porque le permite ser testigo de las nuevas generaciones del talento mexicano.

"Lo que más rescato de ahí es ver tanto talento. Son niños bien talentosos y vaya que les he aprendido muchísimo", manifestó.

Por otro lado, Camilo comentó que la figura de la mujer ha sido vital en sus composiciones y en su trabaio.

"Mi música toda gira y toma ruta a través de mujeres. Mis primeras oportunidades como compositor y productor me las dieron con generosidad mujeres, estoy siempre agradecido con ellas. Ahora, mi esposa y mis mamás son focos de inspiración para mí".

Al preguntarle si era adicto a la "ropa cara", título de uno de sus más recientes sencillos, el colombiano respondió que, "me gusta la ropa que me haga sentir cómodo, les cuento que siempre que vengo a México compro ropa de diseñadores mexicanos".