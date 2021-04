Gran final en la Liga de Beisbol de Empleados

espués de una temporada bastante difícil y que inició muy tarde debido a la suspensión de actividades por la pandemia del COVID-19, por fin culminó el camino previo y esta mañana se llevará a cabo la gran final de la temporada "Raymundo López Esquivel", en la Liga de Beisbol de Empleados y Profesionistas.

Tal y como debía ser, el juego titular se disputará entre dos equipos con indiscutible poder en el bateo y en el pitcheo: el Deportivo Efraín Tapia y Vías Férreas Laguna serán los protagonistas de esta gran final de la Primera Fuerza, en la que se cantará la voz de "Playball" a las 10:00 horas, en el campo 16 de la Unidad Deportiva Torreón. Aunque el Deportivo Efraín Tapia luce como favorito, Vías Férreas es también un poderoso equipo y no sería sorpresa que se ciñera la corona, por lo que se puede augurar un choque de pelota cargado de emociones y en el que no se podrá cantar victoria, sino hasta que caiga el último out.

LOS "CABALLOS"

El Deportivo Efraín Tapia alinea a bateadores muy fuertes en su filas, como Juan Luis Pérez, Cuauhtémoc Rocha Pérez, los hermanos Miguel Ángel y Julio César Esparza Bañuelos, Juan Mario Pérez Saucedo y unos jóvenes interesantes. como Ulises Lozano Cervantes, Luis Fernando Rodríguez Téllez, Carlos Garibay Gómez, Alan Rauda, los también experimentados Esteban Torres Esquivel, Juan Carlos Martínez Rivas, entre otros. En el pitcheo cuentan con brazos valiosos, encabezados por Alejandro Ramírez Álvarez, Miguel Ángel Esparza Bañuelos, Fernando Gallegos Trujillo y el doctor Cuauhtémoc Correa

Por su parte, el equipo de Vías Férreas presenta un "trabuco" formado por los hermanos Armando y Jorge Sonora de la Cruz, los exjugadores de Liga Mexicana, Carlos Eduardo González Vega, Raúl Valverde López y otros bateadores interesantes, tales como Francisco Guerrero Ocampo, Guillermo Castillo Ponce, Pablo Montenegro Piña, Ramón Ramírez Gámez, los jóvenes Raúl Valverde Sánchez, Alfredo Sonora Prado, Riqui Sandoval, Efrén Sonora de la Rosa y Marvin Uriel Muñoz. Además, en el pitcheo lucen poderosos con los exLiga Mexicana, Alan "Oso" Guerrero, el zurdo Ricardo Sandoval Medina y Armando Huerta Tiznado, apoyados con jóvenes talentos como Antonio Arturo López Briceño y Sergio Valverde Sifuentes.

Será un duelo "de poder a poder" que seguramente mantendrá a la orilla de las gradas a los aficionados que se darán cita al céntrico campo ubicado a unos cuantos pasos de la entrada ubicada sobre el bulevar Revolución. La directiva de la Liga de Beisbol de Empleados y Profesionistas exhortó a todos los asistentes a este evento, a seguir cumpliendo con las medidas sanitarias principales, como el uso de cubrebocas y mantener la sana distancia.

¿CÓMO LLEGARON?

Los pupilos de "Goyo" Tapia se clasificaron a la final, venciendo a Ferrovías Laguna por pizarra de 8 carreras a 1, mientras que Vías Férreas sorprendió en la semifinal a los Astros y los venció por 7 a 1.

75 PONCHES recetó Alan Guerrero, pitcher de Vías Férreas, para coronarse campeón.