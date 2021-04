Esperan notificación de Tribunal Electoral en Matamoros

Tras el recurso de impugnación de la candidatura del alcalde de Matamoros Horacio Piña, se encuentran a la espera de la notificación del Tribunal Electoral de Coahuila.

Como se recordará, el pasado 7 de abril, la regidora Lizeth Inungaray González inició el procedimiento para la impugnación de la candidatura del edil, la planilla y la lista de representación proporcional, ya que asegura hay irregularidades.

Especificó que el alcalde, quien ahora compite por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), no puede ser reelegido por otro partido que no haya participado en la coalición que lo postuló la vez anterior, además de que hace aproximadamente un año se afilió al Partido del Trabajo (PT) y la ley estipula que debe haber renunciado al partido en el que milite a la mitad de su mandato.

"El presidente Horacio Piña no puede ser reelegido por el Partido Verde Ecologista ya que él participó por el Partido Encuentro Social (PES) y es sabido que ese partido perdió su registro, pero actualizó su afiliación al Partido del Trabajo (PT), pero el código establece que para ser reelegido tiene que ser por el mismo partido o por los partidos en los que participó en coalición… la ley establece que para poder participar por cualquier partido político, que no sea de la coalición por la que participó, tiene que renunciar antes de cumplir el 50 por ciento de su mandato y no es así, porque él se afilió al año pasado cuando su hermana Lili Piña fue candidata a diputada por el PT ".

Inungaray dijo desconocer si ahora se afilio al PVEM o si lo invitaron como candidato ciudadano, pero en su caso ocupa un cargo público, por lo que resulta ilógico, puesto que se entiende como candidato ciudadano a alguien que no pertenece a ningún partido y que no ostenta un cargo de elección popular.

Con relación a la planilla, mencionó que se encuentra el secretario del Ayuntamiento, Salvador Vega de León, quien para aspirar una regiduría debería solicitar licencia y hasta ahora no se tiene conocimiento de que haya solicitado el permiso, ya que el puesto que ocupa no es por elección popular y en la misma circunstancia están el titular de la Oficialía Mayor Edgar Soto, la Suboficial Mayor "Cuquis" Barraza, en tanto que Alberto Luna quien es el dirigente del comité municipal del Verde Ecología, también afirmó que hay "detalles" en su postulación para la regiduría.

Por último, reiteró que están a la espera de la notificación del Tribual Electoral sobre la impugnación, ya que hasta el momento se sabe que se solicitó un informe al Instituto Electoral de Coahuila (IEC) a nivel estatal y municipal y también están a la espera que se llame a los terceros implicados que en este caso es el PT.