'Debemos seguir con todos los cuidados', dice coordinador del programa COVID en La Laguna

El coordinador del programa COVID en La Laguna, César del Bosque Garza, advirtió que el cubrebocas y la distancia social continúan siendo una especie de vacuna contra el COVID-19 mientras no se inmunice a la mayoría de la gente, de tal manera que deben seguir los cuidados establecidos mediante los protocolos de salud.

Del Bosque señaló que aunque se observa una baja importante en los nuevos contagios e ingresos hospitalarios, no significa que el problema ya esté resuelto, pues a pesar de que los nuevos casos son menos en comparación a cifras de meses atrás, se siguen detectando contagios, lo cual refleja la necesidad de continuar trabajando en la misma dirección y con la misma energía para lograr que ceda la pandemia.

Las vacunas aplicadas hasta el momento en la Región Lagunera, dice, no son de un número significativo todavía y por lo mismo habrá que continuar por parte de los mismos ciudadanos, los cuidados de ellos mismos, de sus familiares y sus compañeros de trabajo.

TAMBIÉN LEE: Internados, cinco pacientes COVID en Hospital General de Torreón

Considera que hasta el momento el manejo que se ha realizado de la pandemia, a través de las reuniones de los Subcomités Regional de Salud en Coahuila, ha dado buenos resultados a grado tal que se están permitiendo diversas actividades que estuvieron suspendidas por un año, en coordinación con la Secretaría de Economía.

"Tenemos pocos casos positivos, menos demanda de pruebas y menos ingresos hospitalarios, pero sigue habiendo decesos y es necesario insistir en que debemos seguir con todos los cuidados, que ya se han vuelto una nueva forma de vivir para que todos podamos realizar nuestras actividades cotidianas, pues se requiere trabajar para reactivar la economía y salir adelante", refiere el coordinador.

En relación al rebrote esperado por la Semana Santa, enfatiza que hasta el momento no se ha presentado, pero no significa que no se pueda presentar en cualquier momento, ya que todo lo relacionado con la pandemia ha sido nuevo y todavía se desconocen muchos aspectos de la COVID y su evolución.

Por lo anterior, añade que en las reuniones del Subcomité, en las cuales participan autoridades municipales y estatales, así como todos los involucrados en el renglón de la Salud, se continuará con las actualizaciones y tomas de decisiones sobre la ruta a seguir.