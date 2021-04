Taylor Swift rompe récord de The Beatles

Nuevamente, la cantante Taylor Swift se encuentra encabezando la lista de los álbumes más escuchados del año, sin embargo, en esta ocasión , la situación da un giro diferente, dado que la intérprete de "Exile" acaba de romper el récord que sólo la banda The Beatles pudo alcanzar.

Este nuevo logro se debe a que logró posicionar en menos tiempo tres álbumes en el número uno tras la revelación de nuevo material discográfico que comenzó desde el año 2020.

Con la regrabación de su álbum "Fearless" (Taylor's Version) logró encabezar la lista de música de Reino Unido el pasado viernes, luego del éxito que pasó con sus álbumes "Folklore" y "Evermore", lanzados el año pasado bajó la nota de "álbumes hermanos".

La cantante estadounidense logró dicho récord en 259 días, superando el récord que The Beatles lideraron hace 54 años, donde tres de sus álbumes lo consiguieron en 364 días. Dicha marca la consiguieron gracias sus producciones "Help", "Rubber Soul" y "Revolver".

Este récord se ha sumado también a que Taylor se ha posicionado como la primera mujer en la historia de los premios Grammy en conseguir el reconocimiento en la categoría de mejor álbum del año tres veces.

Hasta el momento, Taylor cuenta con siete álbumes número uno en Inglaterra, sin embargo, el valor de este último ha sido más significativo dado que se trata de la segunda grabación del que fue su segundo álbum de estudio, que originalmente vio la luz en el año 2008.

La regrabación de dichos álbumes son parte del método que la cantante ha optado por recuperar los derechos de su música, luego de que el productor Scooter Braun, conocido por haber trabajado con personalidades como Justin Bieber, vendiera los derechos de sus primeros seis álbumes por 300 millones de dólares, lo que la cantante señaló como un "despojo del trabajo de su vida".

La regrabación incluye los éxitos que la llevaron a posicionarse como número uno a nivel mundial, entre los que se encuentran "Fifteen", "Love Story" y "The Way I Loved You".