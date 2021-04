Busca salir adelante para cuidar a su nieta

Todos los días, Sandra Zamarrón se debate entre el dolor físico y el emocional, ambos le representan un obstáculo para vencer su enfermedad y hacerse cargo de su nieta pequeña, sin embargo a diario carga una canasta con productos para vender en las calles y ganar algo de dinero para comprar los medicamentos que necesita, así como para sacar adelante a su pequeña nieta.

"No tengo parte del intestino, me lo quitaron por el cáncer, tenía tumores de 38 centímetros y pesaba mucho… No tuvieron de otra los doctores, me quitaron los tumores y parte de mi intestino, pero no estoy bien, necesito estar tomando mucha medicina a diario, no puedo comer igual que los demás", señala Sandra, quien pese a requerir descanso y monitoreo médico se encuentra en las calles de Torreón, cargando una canasta pesada con productos y bajo los intensos rayos del Sol.

Tiene 50 años de edad, su andar es lento debido al esfuerzo que le representa moverse y se cubre aún la cabeza por la pérdida del cabello. Lleva siete años luchando contra el cáncer pero solamente tiene una preocupación: su nieta pequeña, misma que quedó huérfana de padre hace poco tiempo y requiere de manutención, escuela y todos los gastos para su desarrollo.

"Mi hijo falleció y me dejó a mi nieta, me ha estado apoyando mi suegra para cuidarla, la verdad es muy difícil porque tengo que salir adelante por ella… Vendo lo que pueda, plumas, cubrebocas, dulces, llaveros, he ido a muchos lados para pedir ayuda, pero pues ahorita todo es la pandemia, no me han dado ningún apoyo y necesito medicinas, aquí en el Seguro no las tienen todas y es dinero, mucho dinero", lamenta la mujer, quien durante la semana pasada visitó la farmacia de la Clínica 71 del IMSS, solamente para enterarse que la mayoría de sus recetas no podían ser surtidas.

Sandra informó a El Siglo de Torreón que requiere apoyo de la ciudadanía que pueda tener medicamentos aptos para donación, principalmente de bromuro de pinaberio, sucrafato de sodio, Celebrex, Lizarran, Omeprazol, complejo B, ácido fólico, probióticos, así como algunos multivitamínicos para su dieta.

Para mayor información sobre entregas de apoyo se pone a disposición el teléfono celular 871-112-7744.