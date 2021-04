Comienza rodaje de 'The Flash'

Luego de una larga espera de años, el rodaje de "The Flash" finalmente ha visto la luz.

El pasado viernes 16 de abril, Deadline señaló que Barbara y Andy Muschietti, dúo de hermanos, director y productora, han formado la campaña de producción Double Dream, a través de la cual ha comenzado la grabación de dicha película en Londres, Inglaterra.

Existen señalamientos que apuntan que "The Flash" habría sido programada por Warner Bros Pictures con el fin de comenzar la producción en el presente mes. Junto a ello, Barbara había publicado a través de sus redes sociales una fotografía desde afuera de uno de los escenarios de sonido, donde se encontraba la descripción "La diversión está en el interior".

Hace no mucho tiempo, la producción también dio a conocer más actualizaciones de la filmación. El supervisor de efectos especiales, John "Dj" Desjardin, quien también participó en "Godzilla vs Kong" y "Zack Snyder's Justice League", reveló que la nueva película contará con su participación, esto revelado en una entrevista exclusiva con The Art of VFX.

Respecto al electo, se ha confirmado que Ron Livingston será el encargado de tomar el papel de Henry Allen, reemplazando a Billy Crudup, quien interpretó al personaje en la versión comercial de "Justice League" de Zack Snyder, quien abandonó la cinta por problemas de agenda.

Por su parte, Ezra Miller regresará a tomar el mando bajo el papel de Barry Allen, contando también con el esperado regreso de Ben Affleck, quien interpretará por última vez su rol como Batman y Bruce Wayne. Michael Keaton es uno de los agregados sorpresa, dado que participará bajo la versión del personaje que interpretó cuando se encontraba bajo la dirección de Tim Burton. Kiersey Clemons también tomará el papel de Iris West, interés romántico de Barry, y cuya participación fue restaurada en el "Snyder Cut". Uno de los nuevos y más esperados personajes es el de Sasha Calle como Supergirl, quien se espera llegue con una fuerte participación.

Andy Muschietti se encuentra realizando trabajo de dirección bajo las especificaciones del guión de Christina Hodson, quien fue responsable también de "Birds of Prey". Se espera que "The Flash" llegue a las salas de cine el 4 de noviembre del 2022.

EZRA MILLER BAJO EL OJO DE LA CANCELACIÓN

Luego de que se difundiera un video en redes sociales, donde el actor Ezra Miller aparecía atacando a una fanática que intentó acercarse a él, los ojos del público se posaron en él haciéndolo tendencia en redes donde se pedía que fuera "cancelado".

Ante tales acusaciones, Warner ya se había preparado en caso de tener que sustituir al actor con algún otro. La mancha que dejó en su carrera dicha divulgación ha sido el motivo por el cual una gran cantidad de fanáticos han retirado el apoyo al actor, sin embargo, esto podría ser más preocupante.

Luego de que su compañero en las películas de "Animales fantásticos y dónde encontrarlos", Johny Depp, fuera eliminado de la producción como consecuencia del caso que enfrenta por presunto abuso físico y verbal a su ex esposa Amber Heard, muchos internautas están a la espera de saber qué consecuencias enfrentaría Ezra dado que se trató de abuso físico también.