Mantienen restricciones en quintas y salones de fiestas en Lerdo

El titular de Prevención Social en Lerdo, Roberto Cárdenas Gamboa, informó que se mantienen las restricciones al interior de las quintas como la prohibición de albercas y mantener la ocupación a un 50 por ciento.

El funcionario recordó que la apertura se dio desde el 15 de febrero con ciertas restricciones propias del semáforo de riesgo epidemiológico que se mantiene en amarillo en el estado de Durango.

Cárdenas Gamboa explicó que en el caso de las albercas solo se utilizan con fines de salud, es decir, si es necesario ofrecer una rehabilitación, y en el tema deportivo como la natación.

Al momento, dijo, no se han aplicado sanciones en contra de los propietarios por no respetar dicha medida. Únicamente se han aplicado multas para aquellos salones que no cuentan con su permiso correspondiente, situación que se atiende extendiéndoles el documento en el momento.

Asimismo, el funcionario detalló que a los propietarios de quintas con albercas, se les explica que no está permitida su renta con el uso de la misma. Aunque aclaró que en caso del uso para los propietarios y sus familias, sí es posible, ya que se espera una capacidad mínima.

"No se han aplicado sanciones por el uso de las albercas, la gente sí ha acatado las indicaciones que estamos dando. Entonces estamos trabajando en conjunto con la sociedad", aseguró.

Sobre los eventos sociales, la capacidad de los salones de fiestas y quintas se mantiene a un 50 por ciento, medida que se estableció desde su reapertura.

El titular de Prevención Social indicó que los operativos siguen a fin de verificar la operación tanto de las quintas como de salones de fiestas, los cuales se intensifican los fines de semana, que es cuando mayor movilidad se registra.