Internados, cinco pacientes COVID en Hospital General de Torreón

Solamente 5 pacientes COVID se encuentran internados en el Hospital General de Torreón, con lo que se mantiene la baja de manera sostenida desde hace varias semanas, aunque se han registrado algunos picos que no han superado los 12 ingresos.

El director del nosocomio, José Luis Cortés Vargas, refirió que han tenido altas y bajas en forma constante y a mediados de la semana que recién terminó llegaron a tener hasta 11 internados. Ayer sábado eran únicamente tres pacientes hombres y dos mujeres, pero por desgracia también fallecieron cuatro pacientes esa misma semana, dos directos por COVID-19 y los otros con manifestaciones de otros problemas de salud asociados al virus SARS-CoV-2.

De cualquier forma, dice, la curva de evolución ha resultado buena y no se han registrado ingresos como se pronosticaba luego de la Semana Santa, ya que muchas personas salieron de vacaciones y se temía algún rebrote, lo que no se ha presentado hasta el momento, no obstante que la Organización Mundial de la Salud (OMS) está alertando sobre ello.

De los pacientes internados, el director del Hospital General mencionó el caso de uno de ellos que tiene ya 20 días con ventilador y todavía no hay un pronóstico, de tal manera que se mantienen los cuidados tendientes a lograr su recuperación.

El sábado 10 de abril había 9 pacientes COVID internados en ese mismo nosocomio, lo cual refleja que la baja en ese renglón se mantiene hasta el momento. Los pacientes oscilan en rangos de edad de los 51 a los 72 años.

Por otra parte, el doctor Cortés destacó la operación de trasplante renal realizada en el Hospital General de Saltillo, en el cual intervino personal médico de este nosocomio y aunque en el hospital de esta ciudad no se ha llevado a cabo un trasplante, se cuenta con el equipo y personal capacitado para, en su momento, practicar también ese tipo de operaciones quirúrgicas, lo que redundaría en beneficio de pacientes de escasos recursos que requieran una operación de esa naturaleza.