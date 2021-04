VIDEO: Patrulla Fronteriza rescata a dos menores migrantes del río Bravo

Aunque no se detallan las edades de los menores de edad, las imágenes muestran la situación riesgo en la que se encontraban y el momento en el que son auxiliados por uno de los agentes de la Patrulla Fronteriza, para subirlos al aerodeslizador y luego ser trasladados a tierra firme donde se les prestó la atención necesaria.

Austin Skero, jefe de la Patrulla Fronteriza del sector del Río, difundió a través de su cuenta de Twitter, un video de menos de un minuto de duración y en el cual se observa las maniobras que realizan los agentes para acercarse lo más posible a los dos menores hondureños y poder sacarlos de las aguas del río Bravo. Los hechos ocurrieron el pasado jueves.

Yesterday, our agents rescued these two Honduran children while patrolling the river. No matter the circumstances that brought them there alone, scenes like these are heartbreaking. I could not be prouder of our agents and the lifesaving work they are doing every single day. pic.twitter.com/hItpChpbNP