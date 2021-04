¿Qué ha sido del elenco de Game of Thrones a 10 años de su estreno?

Diez años han pasado desde que por primera vez escuchamos la icónica frase "Winter is coming" en televisión. El primer episodio de la serie épica Game of thrones se estrenó el 17 de abril de 2011 en Estados Unidos.

La historia basada en las novelas de George R. R. Martin se convertiría en uno de los mayores éxitos en televisión no sólo por la mente de George, sino también gracias a David Benioff y D. B. Weiss, creadores de la versión para tv.

El éxito de la serie derivó en ocho temporadas y un final que para muchos fue una decepción pero a la vez impulsó la carrera de algunos de sus actores quienes se han posicionado en la industria, otros han participado en proyectos menores y uno de sus protagonistas Jack Gleeson, hasta dejó la actuación por un tiempo.

Esto es lo que ha pasado con algunos de los actores de GOT.

Sean Bean

Personaje que interpretó: "Eddard 'Ned' Stark".

¿Qué ha sido de él?: Sean comenzó su carrera desde los años 80 por lo que llegó a Game of thrones con un nombre ya forjado en la industria y con personajes en su currículum como "Boromir" en la trilogía de Peter Jackson de El Señor de los Anillos. En el caso de Game of thrones sólo aparece en diez episodios; después de la serie de HBO protagonizó Missing, que fue cancelada con una temporada, en cine no ha tenido roles tan destacados en los últimos años, actuó en El destino de Júpiter y la historia bíblica El joven mesías, entre otros.

Richard Madden

Personaje que interpretó: "Robb Stark"

¿Qué ha sido de él?: la carrera del actor forjado en el teatro se vio impulsada por su trabajo para este personaje. Ha participado en producciones como Cenicienta (2015) donde interpretó al príncipe encantador, la multipremiada 1917 (2019), la cinta basada en la vida de Elton John Rocketman (2019) y próximamente se le verá en la cinta de superhéroes Eternals (2021), entre otras.

Kit Harington

Personaje que interpretó: "Jon Snow".

¿Qué ha sido de él?: uno de los personajes centrales durante las 8 temporadas fue el de "Jon Snow". Para el actor Kit Harrington ha habido algunos trabajos de voz en Cómo entrenar a tu dragón 2 y 3 así como algunas cintas a las que no les ha ido tan bien como The death and life of John F. donovan, sin embargo, para él también viene un proyecto que ha generado muchas expectativas que es la cinta Eternals, sobre todo porque su directora Chloé Zhao ha sido premiada recientemente por su trabajo en Nomadland por el que también aspira al Oscar.

Isaac Hempstead-Wright

Personaje al que interpretó: "Bran Stark".

¿Qué ha sido de él?: el británico no ha tenido algún papel destacado además de Game of thrones; ha hecho voz para "Los Boxtrolls" y Padre de familia, entre otros.

Michelle Fairley

Personaje al que interpretó: "Catelyn Stark".

¿Qué ha sido de ella?: aunque también comenzó su carrera desde los años 80, no ha tenido un papel de impacto internacional como con GOT. Recientemente interpretó a "Margaret Beaufort" en la serie histórica dramática La princesa blanca (2017).

Mark Addy

Personaje que interpretó: "Robert Baratheon".

¿Qué ha sido de él?: ha participado en series como Atlantis (2013) donde interpretó a "Hércules".

Sophie Turner

Personaje: "Sansa Stark".

¿Qué ha sido de ella?: también formó parte de la franquicia X-men actuando en dos cintas Apocalypse (2016) y Dark Phoenix (2019) y en los videoclips de los Jonas Brothers Sucker (2019) y What a man gotta do (2020). Es esposa de Joe Jonas con quien tuvo a su primera hija en julio del 2020.

Jack Gleeson

Personaje que interpretó: "Joffrey Baratheon".

¿Qué ha sido de él?: su papel en GOT fue uno de los más odiados de la serie, lo cual le valió recibir insultos de los seguidores de la historia. Puso en pausa su profesión actoral y estudió Teología y Filosofía en el Trinity College de Dublín. A finales del 2020 volvió a la pantalla chica con la comedia de BBC Out of her mind.

Lena Headey

Personaje que interpretó: "Cersei Lannister".

¿Qué ha sido de ella?: la británica ya había demostrado su talento años antes en producciones como 300 (2006) como la "Reina Gorgo", sin embargo no tiene títulos tan destacados además de este y GOT; sus trabajos más recientes en televisión incluyen la serie Twist. Además está por estrenar la película Gunpowder milkshake.

Nikolaj Coster-Waldau

Personaje que interpretó: "Jaime Lannister".

¿Qué ha sido de él?: ha participado en películas como Oblivion junto a Tom Cruise; una de sus más recientes cintas como protagonista, Domino (2019), recibió malas críticas; a finales del 2020 protagonizó la película The silencing y está por estrenar otra, aunque ninguna ha sido con el impacto de GOT.

Harry Lloyd

Personaje que interpretó: "Viserys Targaryen".

¿Qué ha sido de él?: presente en apenas cinco episodios de la serie, ha tenido papeles secundarios en cintas como La teoría del todo (2015) y La buena esposa (2018) y en series como Legión que finalizó en 2019.

Emilia Clarke

Personaje: "Daenerys Targaryen".

¿Qué ha sido de ella?: una de las actrices que más proyectos exitosos ha cosechado los cuales incluyen franquicias como Terminator en la que interpretó a "Sarah Connor" para Terminator Génesis (2015) y Star Wars en Han Solo: una historia de Star Wars (2018). Además ha protagonizado cintas de comedia y romance como Yo antes de ti (2016) y más recientemente Last Christmas (2019).

Jason Momoa

Personaje que interpretó: "Khal Drogo".

¿Qué ha sido de él?: así como Emilia es otra de las figuras más queridas por los fans no sólo gracias a GOT (donde salió en apenas diez episodios) sino también a otra franquicia cinematográfica: la de DC. Momoa ha interpretado al superhéroe "Aquaman" en cintas como Liga de la justicia (2017) y Aquaman (2018). También actuó recientemente en Dune de Denis Villeneuve.

Iain Glen

Personaje que interpretó: "Jorah Mormont".

¿Qué ha sido de él?: tras participar en más de 50 episodios de la serie, uno de sus personajes más recientes de televisión es como "Bruce Wayne" en la serie Titans aunque no fue protagonista sino simplemente un personaje recurrente.

Peter Dinklage

Personaje: "Tyrion Lannister".

¿Qué ha sido de él?: por este trabajo (en el que estuvo desde la primera hasta la última temporada) se llevó cuatro premios Emmy y un Globo de oro. Además de este trabajo también ha actuado en cintas como X-men: días del futuro pasado (2014), Avengers: infinity war (2018) y la comedia negra Descuida yo te cuido (2020), su más reciente trabajo estrenado.

Maisie Williams

Personaje: "Arya Stark".

¿Qué ha sido de ella: tras interpretar a unos de los personajes principales de la serie ha continuado con la actuación tanto para cine como televisión; su más reciente filme fue Los nuevos mutantes (2020) mientras en la pantalla chica protagonizó la serie de HBO Two weeks to live (2020).

Liam Cunningham

Personaje: "Davos Seaworth".

¿Qué ha sido de él?: apareció en más de 40 episodios de GOT y de acuerdo con IMDB tiene más de 100 películas. Sus últimos trabajos incluyen títulos para este año como la serie Domina (2021) y la película The vault (2021).

Conleth Hill

Personaje: "Lord Varys".

¿Qué ha sido de él?: después de interpretar su personaje por más de 40 episodios ha tenido pequeños papeles tanto en cine como televisión.

John Bradley-West

Personaje: "Samwell Tarly".

¿Qué ha sido de él?: su biografía en IMDB sólo lo acredita en una serie después del final de GOT en 2019, Urban myths (2020) y un proyecto para 2022.

Alfie Allen

Personaje: "Theon Greyjoy".

¿Qué ha sido de él?: además de dar vida a "Iosef Tarasov" en John Wick (y ganarse el odio de muchos) actuó recientemente en la aclamada Jojo Rabbit (2019).

Rory McCann

Personaje: "Sandor Clegane".

¿Qué ha sido de él?: su última película fue Jumanji: el siguiente nivel (2019) que salió el mismo año en que terminó la serie en la que apareció en cerca de 40 episodios.

Gwendoline Christie

Personaje: "Brienne de Tarth".

¿Qué ha sido de ella?: la británica ha aparecido en varias franquicias: la de Los juegos del hambre (parte uno y dos) y en el mundo de Star Wars como la Comandante "Lyme Francis Lawrence" en los episodios VII y VIII.

Nathalie Emmanuel

Personaje: "Missandei"

¿Qué ha sido de ella?: a la par de GOT ha participado en las franquicias de Rápido y furioso, cuya novena entrega llegará este año y en ella es de los protagonistas. También actuó en la saga de Maze Runner, así como en series como El cristal encantado: la era de la resistencia, donde fue actriz de voz.