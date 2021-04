Piden cancelar El diario de Bridget Jones por ser 'gordofóbica' y 'sexista'

El estreno de la película en 2001 fue un éxito de taquilla, pues cambió el modo de ver de las comedias románticas.

Y es que su protagonista, interpretada por Renée Zellweger, no es una mujer en sus veintes con un cuerpo escultural, sino una treintañera un poco torpe y con una figura corporal alejada de los estereotipos de belleza que muestran comúnmente las protagonistas en la pantalla.

Por ello, en su momento la cinta se convirtió en un referente del género, sin embargo, parece ser que las nuevas generaciones no ven con buenos ojos a la producción, quienes la acusan de ser “gordofóbica” y “sexista”.

I looked at a tweet of one of my former friends and she is still a White Feminist who doesn't want anyone to "cancel" Bridget Jones's Diary pic.twitter.com/jW5JhktpIR