Reclaman por falta de agua en Madero

Habitantes de varias colonias y ejidos de Francisco I. Madero denunciaron que llevan varias semanas batallando con el suministro de agua potable ya que hay sectores en los que no sale ni gota y en otros sale muy poca y por lapsos cortos de tiempo, debido a la baja presión.

De acuerdo a lo que se ha denunciado por redes sociales, la falla del servicio se registra en las colonias; Madero, Las Vegas, Montemayor, Obrera, Solidaridad, 2 de marzo, Pueblo Nuevo, así como en los ejidos Porvenir y Nuevo León.

Específicamente en la colonia Madero, los vecinos manifestaron que desde hace semanas que se registra una baja presión y salía muy poco, pero desde el lunes por la noche la mayoría se quedaron sin el vital líquido, en tanto que en muy pocos domicilios entre las 6 y las 7 de la mañana por aproximadamente media hora sale un "hilito" y es cuando aprovechan para almacenar lo que alcancen en el corto tiempo, pero repitieron que prácticamente en todo el sector está sin agua.

Reconocen que durante muchos años en toda la ciudad había baja presión y había temporadas en las que se quedaban sin el servicio, incluso en el 2015 permanecieron como 15 días sin "una gota", pero hace 5 o 6 años se corrigió el problema, pero nuevamente se registra en una buena parte del municipio, situación que les preocupa, ya que dicen apenas empiezan la temporada de calor y en los meses en los que se "disparan" las altas temperaturas la situación será insoportable.

Explicaron que en varias ocasiones han acudido a la oficina del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) para solicitar una reunión con el gerente, Luis Daniel Gámiz a fin de que les dé solución, pero en recepción les dicen que no los puede recibir porque está ocupado o que no se encuentra en la oficina y hasta ahora "nomas no los ha recibido" y la única explicación que les dan es que la escasez del líquido obedece a las reparaciones que se están haciendo en un pozo, pero consideran que es mucho tiempo sin que dichos trabajos terminen.

"Supuestamente dicen que no hay agua por que están haciendo reparaciones en un pozo, pero son dichos y rumores. Por que en varias ocasiones hemos ido a reportar y hemos pedido que nos reciba el gerente, pero nos dicen que está ocupado o que no está. No se es por los tiempos políticos o cómo sean las cosas, pero el asunto es que hasta ahorita no nos ha recibido y es un servicio muy urgente", dijo un señor.

Los colonos manifestaron que, ante la falta de respuesta de las autoridades del municipio, se organizarían para rentar una pipa, para llenar cisternas, tinacos, o tambos y puedan tener por unos días agua para realizar las labores domésticas.

"Los vecinos salen cada tarde y entre todos nos preguntamos quien tiene agua y pues resulta que nadie y van y reportan y nada, por eso estamos viendo la posibilidad de rentar una pipa, estamos viendo de cuánto nos tocaría".

Finalmente agregaron que hasta ahora no se han manifestado para exigir una solución, pues por el COVID-19 no ven conveniente aglomerarse, pues insisten que es un servicio de primera necesidad, pero dijeron que, si para el próximo lunes siguen sin el líquido entonces si harán movilizaciones.