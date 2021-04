La magia le ha dado todo

"Yo nunca me imaginé que iba a vivir de la magia", dijo Roberto León Vera en entrevista en el programa Siglo en Vivo, Un Encuentro con la Ciudadanía.

"El Mago Leos" asistió este viernes al noticiero que conduce César "Flippy" Nevárez para hablar de sus 41 años de carrera y sus inicios.

El encuentro entre Roberto y César fue muy emotivo, ya que se conocen desde hace tiempo.

El artista comentó que empezó su carrera en el desparecido bar La herradura, en donde llegaron a presentarse artistas como Raphael o Yuri.

"La magia me gustaba, pero como hobbie. Yo nunca me imaginé que iba a vivir de la magia. Cuando vi trabajar al mago Norm Nielsen, de Estados Unidos, en una película, yo me dije, 'quiero hacer lo que él', y fue entonces que me convencí que la magia era lo mío", dijo emocionado.

León Vera externó que decidió quedarse en Torreón porque, "como el público lagunero no hay dos".

"Salieron algunas oportnidades en Ciudad de México, incluso he ido a bastantes congresos de magia allá, sin embargo, yo opté siempre por hacer aquí mi carrera". "El Mago Leos" externó que dicha actividad le ha dado múltiples satisfacciones.

"En otras partes como Monterrey o Guadalajara hay bastantes magos, pero aquí en Laguna practicamente solo soy yo, y ahora mi hijo, Isaac", comentó.

El artista manifestó que no todo ha sido color de rosa en su carrera, sin embargo, ha aprendido a enfrentar los tropiezos con serenidad.

"Aprovecho el buen humor que Dios me ha regalado para salir adelante y trato de ver la vida con entusiasmo. Considero que cualquier tropiezo se supera con una sonrisa".