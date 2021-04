Lo arrestan por circular con placas falsas

Agentes de la Policía Estatal le marcaron el alto al conductor de un automóvil que circulaba con exceso de velocidad y al revisar el vehículo, resultó que portaba placas sobrepuestas, motivo por el cual fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.

La corporación policial informa que la tarde del pasado jueves, durante su recorrido de presencia y vigilancia por el fraccionamiento El Refugio, al circular por el bulevar Las Torres, observaron un vehículo Chevrolet de la línea Cavalier, color blanco, modelo 1977, que transitaba con exceso de velocidad.

Los agentes estatales procedieron a marcarle el alto al conductor, quien dijo llamarse Fernando, de 32 años de edad, para interrogarlo e investigación del vehículo.

Al revisar las características de la unidad automotriz, verificaron que no cuenta con reporte de robo, pero descubrieron que las placas que portaba el automóvil no corresponden al vehículo y al ser cuestionado, no pudo dar una explicación.

Ante lo anterior, los agentes de la Policía Estatal le manfiestaron al conductor sobre el probable delito cometido y tras leerle sus derechos, lo trasladaron a las instalaciones de la Vicefiscalía de la Región Laguna Durango.

Fernando quedó internado en las celdas de la Vicefiscalía, a disposición del agente investigador del Ministerio Público, donde daría su declaración sobre los hechos y para las indagatorias correspondientes.

El vehículo también quedó en los patios de la Vicefiscalía, a disposición de las autoridades ministeriales para lo que proceda conforme a la Ley.