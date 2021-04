Reviven en Torreón caso con Ecoagua

El alcalde de Torreón, Sergio Lara Galván, aseguró ayer viernes que aún no han sido "formalmente" notificados como Administración respecto a nuevas resoluciones que podría haber tomado el litigio que se tiene contra la empresa Ecoagua, misma a la que desde administraciones atrás se le dejó de pagar servicios por el uso de la Planta Tratadora de Aguas Residuales.

Lara fue cuestionado respecto a presuntas versiones en redes sociales que apuntan a que el juicio habría sido perdido en favor de la empresa, lo que supondría una pérdida de alrededor de 400 millones de pesos, además de la retención de participaciones federales en el corto plazo.

"Precisamente ayer en la tarde (jueves) tuve una reunión con el abogado, representante legal del Simas, con el abogado o titular del área jurídica del Municipio, no hemos sido notificados formalmente de alguna determinación; sin embargo, hay que señalar, de momento y mientras no nos notifiquen no podemos implementar alguna estrategia jurídica, el asunto no se termina ahí, el asunto sigue y pues estaremos defendiendo los intereses del Simas".

Dijo además que será la próxima semana cuando una comisión del Ayuntamiento acuda a la Ciudad de México para revisar los pormenores de esa situación, una vez teniendo esos datos podrán brindar mayores detalles a la opinión pública, especialmente en lo que tiene que ver con la estrategia legal.

No obstante, advirtió que sea el escenario que sea están disponibles alternativas y recursos de los que se pueden valer las autoridades locales, de forma que aún no existe "nada definitivo".

"Independientemente de la determinación, en este caso que estaba en la Suprema Corte de Justicia, después en un tribunal colegiado… Todavía queda camino por andar, entonces esperemos la semana que entra para tener la información y poder darla de manera seria y responsable".

Al respecto también se pronunció la síndica de vigilancia del Cabildo de Torreón y representante de la fracción del PRI en el mismo, Dulce Pereda; advirtió que se ha puesto en "grave riesgo financiero" a la presente Administración.

"Le va a costar a la ciudadanía 400 millones de pesos, cuando tenemos ahorita necesidades, no solamente de andar pavimentando las calles por donde pasamos… A mí sí me preocupa y vamos a poner el dedo en el renglón, porque ya no solamente es no encontrar 300 millones de pesos de la Auditoría (Estatal) que no puedes justificar, ahora perdiste 400 millones de pesos en un juicio", sentenció la edil.

Por su parte, Luz Natalia Virgil Orona, diputada local por el PAN y comisaria en el Consejo Directivo del Simas Torreón, afirmó que el tema obedece a temas electorales, además lanzó un llamado al gobernador Miguel Riquelme en el sentido de que se eviten retenciones de participaciones federales y así se afecte a la ciudadanía.

"Considero que esto es una cuestión política que depende prácticamente del Gobierno del estado; quiero que quede claro que si hay alguien que le quedó a deber al Gobierno federal, a través de los derechos de extracción de agua, que le quedó a deber a Ecoagua, fue en la Administración de Eduardo Olmos y de Miguel Riquelme, sobre todo, cuando el actual subsecretario de Egresos (Xavier Herrera) era el (gerente) de Simas, ahora resulta que en época electoral y al igual que hace dos años empiezan a descontarle a Municipio y al sistema los pagos. No se vale, no se vale que haya dejado el gobernador 400 millones de pesos de deuda en derechos de extracción de agua, firmados y convenidos con la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado y no los hayan cubierto", indicó Virgil.