Vandalizan escuelas, otra vez en matamoros

Nuevamente los ladrones se metieron a robar en escuelas de Matamoros, son dos instituciones las afectadas, además se llevaron una bomba para la extracción de agua en las oficinas de la Coordinación de Servicios Educativos.

María del Refugio Valdés Benítez, titular de la dependencia explicó que hasta el momento se tienen registrados 25 reportes de robo o vandalismo en los edificios escolares.

Los hechos se registraron en esta semana y fue en la escuela primaria Francisco I. Madero, la cual se encuentra por la avenida Rocha, donde sustrajeron el cable de electricidad, el Jardín de Niños que se encuentra en la colonia Maravillas, donde hicieron lo mismo, pero dijo que en casi el 80 por ciento de las escuelas de la ciudad se han llevado, cable, tubería, bombas, materiales didácticos o al no encontrar objetos de valor quiebran vidrios, rompen chapas, hacen pintas, etc.

La entrevistada recordó que a inicios de marzo se realizó una reunión con regidores que integran la Comisión de Educación del Cabildo y con los jefes de sector, en donde se solicitó una reunión con el alcalde Horacio Piña y con los comandantes de las diversas corporaciones de seguridad ante los constantes robos que se registran en el municipio, pero dijo que hasta ahora no se tiene respuesta.

La reunión que piden al edil es para solicitarle el apoyo con el tema de la vigilancia, pero también para buscar la forma de que se les apoye para resarcir los daños ocasionados y hay planteles que requieren de rehabilitación, pues por todo el tiempo que han estado sin funcionar el deterioro es evidente.

Resaltó que, pese a que se ponen las denuncias en la Fiscalía del Estado, las investigaciones no avanzan ya que el argumento que les dan en las autoridades judiciales es que, si no hay testigos no se pueda hacer nada, pues generalmente los ladrones se meten a las escuelas en la noche o madrugada.

María del Refugio Valdés, explicó que se ha solicitado a la Dirección de Seguridad Pública que se extreme la vigilancia, la respuesta es que si se hacen los recorridos, pero que los ladrones cometen los ilícitos en la oscuridad y es difícil sorprenderlos.