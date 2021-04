Roberto Palazuelos dice que buscará gubernatura de Quintana Roo

Para Roberto Palazuelos los límites no existen y muestra de ello es su nueva marca de ropa y accesorios, que surgió de su popular reality show. El actor señaló en la presentación de su marca que sus aspiraciones no se quedan en ser un empresario pues buscará ser gobernador de Quintana Roo, lugar en el que reside desde hace varios años y en el que es dueño de tres hoteles.

"En tres años buscaré la alcaldía de Tulum para gobernar y luego para convertirme en gobernador de Quintana Roo, si Dios me da la vida, si me la de que no les quede las dudas que ahí estaré", declaró Palazuelos.

"Tengo mejor bronceado y más billete que Luis Miguel"

El actor quien lanzó este viernes su línea "Papi Palazuelos", la cual incluirá gorras, playeras, batas y demás accesorios, también planea expandirse y tener entre sus productos como el auténtico bronceador acapulqueño, pues dice está perfeccionando la técnica.

Detalló que incluso es un experto en el bronceado y el suyo es mucho mejor que el de su examigo, el cantante Luis Miguel, quien dice tiene menos dinero que él pues siempre ha preferido invertir que en gastar.

"No solo tengo un mejor bronceado sino también más billete. (Tengo más dinero) porque bueno pues lo que pasa es que yo me dedico a invertir y no gasto tanto como otros", comentó.

En la pandemia, Palazuelos aprendió de negocios

Con su nueva línea, Palazuelos busca llegar a una nueva generación de jóvenes, quienes han quedado encantados por su personaje de Mirrey que presenta en su show trasmitido por MTV y explorar esa imagen a través de gorras, playeras, batas y un sinfín de accesorios que solo venderá por lo pronto vía online.

"La gente cree que yo cree este personaje, pero la realidad es que fue el público quien a través de las redes y los memes, le fueron dando forma a este personaje que si tiene parte de mí, pero no soy yo. La gente incluso ha creado algunas de las frases que estamos ocupando, nosotros solo las estamos comercializando", dijo.

La idea de esta marca, dice que surgió desde octubre pasado y a raíz de darse cuenta que durante la pandemia, las empresas que más crecieron fueron las de ventas por internet, razón por la que se decidió a iniciar su propia marca Online.

"Todo esto es una enseñanza que me dejó la pandemia. La pandemia me enseñó que tengo que tener un negocio en línea, porque lo que está en línea jala muy fuerte cuando todo está cerrado, entonces lo vamos a vender por Internet, vamos a salir con buenos precios", añadió.