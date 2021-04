Telescopios: una ‘mirada’ a las profundidades del cielo

El Universo esconde cientos de enigmas y observar la luna, los planetas o las estrellas, puede ser una actividad inolvidable para toda la familia.

El estar al aire libre y mirar al cielo, les dará una sensación de estar viviendo una gran aventura, sin necesidad de salir de casa. Solo hay un pequeño inconveniente ¿cuál telescopio elegir?

Lo más complicado al comprar un telescopio para niños, es encontrar un equilibrio entre no tener que gastar una fortuna y tampoco comprar un telescopio de mala calidad, que no sirva para nada. La idea es que se enamoren de la astronomía, no que terminen odiándola.

Para saber qué telescopio debes elegir, deberás tener en cuenta algunas recomendaciones, como los diferentes modelos y características de cada uno.

Lo primero que debes tomar en cuenta es la edad del niño. Si es para un pequeño de preescolar, un modelo básico y simple de manejar bastará.

Si se trata de un niño más grande, puedes elegir un instrumento más avanzado. Además trata de elegir un modelo con una montura fácil de manejar, que sea suave al momento de moverla. Con un telescopio de alrededor de 70 mm de diámetro, es más que suficiente para que los niños puedan captar imágenes nítidas de la luna y los planetas.

Es muy importante que el trípode o la base del telescopio sea regulable en la altura, para que se pueda ver a través del instrumento de manera cómoda y segura. Los tripodes fotográficos son muy recomedables.

También fíjate en el diseño del tubo, hay modelos que vienen con dibujos llamativos de los planetas y las estrellas, los cuales son muy atractivos para los más pequeños. Otra buena opción son los que incluyen mapas lunares o estelares que ayudan a los niños a ubicar mejor los detalles de las imágenes captadas.

Celestron Powerseeker 40AZ

La serie Powerseeker de la marca Celestron es una de las más populares entre los que compran su primer telescopio. Es el más pequeño de la serie, ideal para los más pequeños de la casa.

Telescopio Astronómico Uverbon

Es ideal si quieres comprar un telescopio sencillo y fácil de usar. Podrás ver la Luna, sus 1608 cráteres y sus 26 mares.

Tiene una apertura pequeña que limita las observaciones astronómicas a la Luna, aunque también podrá usarlo para observación terrestre y ver animales o paisajes.

Celestron Travel Scope 50

A pesar de ser un telescopio pensado para viajeros, es compacto, ligero y resistente, lo que hace que sea un telescopio ideal también para niños.

Meade Infinity 70

Los más pequeños tendrán unas imágenes excelentes de la Luna y también podrán explorar más planetas. Tiene muy buena calidad óptica, las imágenes son más nítidas y más luminosas que con otros telescopios más básicos.

Además incluye 2 oculares con diferentes aumentos para tener diferentes perspectivas de cada planeta.