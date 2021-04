'Les hubiera bajado millones', dice Roberto Palazuelos sobre Luis Miguel, la serie

Roberto Palazuelos finalmente habló sobre el uso de su imagen en la primera temporada de Luis Miguel, la serie que produce Netflix.

El “Diamante Negro” fue retratado en la ficción como un antagonista a través del personaje de "Bobby" dentro de la historia sobre la vida de “Luismi”, por lo que en su momento el empresario manifestó su desacuerdo con la forma en que lo mostraron en la trama.

Tras ello, muchas personas pensaron que demandaría a la producción, pero no lo hizo.

Al respecto, y con la cuenta regresiva para el estreno de la segunda temporada de la serie de Luis Miguel este 18 de abril, Palazuelos rompió el silencio este viernes y reveló por qué decidió no emprender acciones legales en contra de los responsables del drama durante una entrevista con el programa Ventaneando.

El tema salió a flote cuando se abordó el reciente anuncio de Aracely Arámbula sobre que no aparecerá en la serie, esto después de dar a conocer que no autorizó el uso de su imagen y nombre en la misma, algo que generó incertidumbre entre los fanáticos que han seguido de cerca la historia.

“Cuando me pasó a mí la situación, ahí jurídicamente la situación funciona de esta manera: si utilizan su nombre sin su autorización, no es una cuestión de 'me debes tanto' (...) te vas al tabulador de cuánto generó la serie, que es muy fácil de verlo porque son operaciones fiscales que están a la mano, y entonces se le da un porcentaje de todo", señaló.

Y continuó: "tuvieron suerte de que por el aprecio que hay, y sobre todo por el gran aprecio que le tengo a Miguel Alemán, no los demandé, porque si yo los hubiera demandando, les hubiera bajado varios millones de dólares. Me hubiera ido al porcentaje de ventas por no tener una autorización", reveló.

Por último, Palazuelos les advirtió a los encargados de la serie que “sean inteligentes con Aracely, porque es una mujer de armas tomar, que no se deja; ya hablé con ella y me dijo: ‘si se pasan, me los reviento’, y se los van a reventar”, dijo.