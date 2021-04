Joe Biden recibe a Yoshihide Suga para hablar de China y Corea del Norte

Suga es la primer líder al que Biden recibe en persona desde que llegó al poder en enero, un hecho con el que la Casa Blanca quiere dejar clara la importancia que concede a reforzar sus alianzas tradicionales en Asia para contrarrestar la pujanza de China.

"Somos dos democracias importantes en la región del Pacífico (...) y queremos asegurar que el futuro de la región sigue siendo libre y abierto", dijo Biden en unas breves declaraciones a la prensa en el Comedor de Estado de la Casa Blanca, donde mantuvo el segundo de sus encuentros con Suga.

I’m looking forward to welcoming my friend Prime Minister Suga to the White House this afternoon for the first foreign leader visit of my presidency — and to renewing the historic alliance between the United States and Japan.