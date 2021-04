¿Club América aparece en el Universo Marvel?

El Universo de los Cómics de Marvel ha retratado a lo largo de su historia a diferentes personajes del mundo real, como Barack Obama y también le ha hecho guiños a diferentes acontecimientos de la historia y cultura popular como la caída de las Torres Gemelas, esta vez le tocó al Club América y al Real Betis.

Se trata de un cómic del Capitán América del 2016, en la que la viñeta retrata a un aficionado del América junto a otro del Real Betis huyendo durante una persecución apocalíptica.

Fue a través de un video que terminó por hacerse viral, que un lector se dio cuenta de tal referencia.

El ilustrador español, Carlos Pacheco, se dio cuenta de que la escena de su autoría se había hecho popular, por lo que explicó cómo decidió plasmar tal referencia, el cual es un homenaje a amigos suyos, aficionados al Betis y al también dibujante mexicano Humberto Ramos, quien es aficionado de las Águilas.

3...meter este tipo guiños dirigidos a los lectores de aquí, dando un toque particular a mis tebeos con ello, pero no es nada irreal. En más de una ocasión me he encontrado por las calles de NY a gente con chandals o camisetas del Betis, cosa que me ha hecho sonreír cuando ha... — Carlos Pacheco (@Cpachecoficial) April 14, 2021

Además, señaló que este tipo de referencias son comunes, pero la serie de Disney + The Falcon and The Winter Soldier , generó ese interés.

1- Al parecer es viral el video de este fan de la serie de @Marvel The Falcon & Winter Soldier en el que se sorprende por ver una camiseta del Betis en un comic del Capitán America. Supongo que quienes han llegado a los supers por las pelis y las series no están al tanto de...+ pic.twitter.com/im3nCLYy0k — Carlos Pacheco (@Cpachecoficial) April 14, 2021

El Club América es uno de los equipos históricos de la Liga Mexicana de futbol, y su uniforme y escudo es uno de los más representativos y clásicos, por sus colores y simbología.

8-Ah! Por cierto, quién está al lado con una camiseta del @ClubAmerica de México es mi amigo, el gran dibujante @humberto_ramos — Carlos Pacheco (@Cpachecoficial) April 14, 2021