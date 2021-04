Consejos para evitar inconvenientes en tus viajes

Cuántas veces no viajamos y siempre surge algo, incluso minutos antes de salir de casa nos puede suceder.

Desde que se nos descargue el teléfono, se nos haya olvidado hacer algún pago o algún síntoma estomacal que no deja salir del baño, es por ello que hoy traemos algunos consejos para evitar cualquier inconveniente a la hora de viajar que comparte el experto en viajes Alan por el mundo en su sitio web.

Lo primero que debes hacer es sacarle copia a todos tus documentos importantes como el pasaporte, la visa y tus identificaciones, ya que en caso de extravío te será de gran ayuda presentarlos, incluso evita llevar el original si vas a salir a pasear.

Según la cantidad de tiempo que decidas viajar, es recomendable comprar una maleta pequeña donde quepa todo lo esencial, debemos aprender a viajar ligeros.

Como mencionamos anteriormente, empaca ligero, procura formar conjuntos de ropa que se puedan combinar entre ellos, siempre carga con la mitad de ropa que crees necesitar normalmente. ¡Olvídate de llevarte hasta la plancha!

Es muy importante que no viajes solo con una tarjeta bancaria ya que al momento de que se llegue a extraviar o surja algún inconveniente con esta, podrás tener como segunda opción la otra.

De preferencia no tomes taxis solo en caso de ser realmente necesarios, ya que si ven que eres turista la gente se puede aprovechar y subir tu tarifa al triple dando vueltas innecesarias.

Viajar en metro, tren, autobús o aplicaciones privadas a veces resulta mejor.

Un botiquín de primeros auxilios no debe faltar en tu viaje, ya que muchas veces no es fácil encontrarlos al viajar.

Si viajas a un lugar donde hablan otro idioma no te olvides de aprender un poco de él, las personas muchas veces se ofenden si no hablas como ellos. Si no aprendiste ni una sola palabra no te sientas mal cuando las personas te ignoren.

Cuando viajamos normalmente tendemos a caminar varios kilómetros pero para evitar alguna lesión en los pies es necesario traer un buen calzado.

Antes de viajar evita comer comida muy pesada, no importa si tu vuelo es corto o largo, no querrás pasarte las horas en el pequeño baño del avión.

Es mejor pagar un poco más de dinero y contratar un seguro de viaje para tener que pagar miles en caso de cancelaciones o algún suceso inesperado que seguramente la aseguradora cubrirá.

Ten listos todos tus documentos y pagos un día antes, así evitarás perder tiempo horas antes de tu vuelo.

Ten en cuenta que si un vuelo es internacional deberás estar ahí 3 horas antes como mínimo para poder documentar todo y si es nacional con 2 horas basta.

Viajar es muy divertido pero si nos llegan a pasar incidentes queremos cancelar todo y perder nuestras tan anheladas vacaciones.