'Se fue en paz, tomado de mi mano', dice esposa de Patricio Castillo

A su llegada a la funeraria este viernes 16 de abril, Haunani Ruiz, la esposa del primer actor Patricio Castillo, quien falleció ayer a los 81 años de edad debido a una afección pulmonar, aseguró que tuvo la oportunidad de despedirse de su pareja, quien no sufrió durante su partida.

"El se fue muy tranquilo, se fue muy en paz tomado de mi mano y con una sonrisa en los labios", dijo Ruiz.

En su cuenta oficial de Facebook, además de despedirlo, la familia anunció que se planea realizar un homenaje a la carrera del actor de cintas como Amores perros y La primera noche. Debido a las circunstancias por la pandemia de COVID-19 hoy la viuda confirmó que se llevará a cabo en algún teatro apenas sea posible gestionarlo.

"Se tenía pensado hacerlo en un teatro, en el teatro donde él tuvo tantos éxitos, que es el Teatro San Rafael, que es su casa, me lo dijo la familia Sánchez Navarro, pero es complicado por la pandemia o el Teatro Xola que también estaba a un lado de un hospital Covid es muy complicado hacerlo en este momento y yo creo que un homenaje de cuerpo presente hay que planearlo como debe ser en este contexto de pandemia entonces lo haremos con calmita", detalló.

El actor dejó un legado de más de 90 proyectos en cine y televisión así como huella en el teatro por obras como El diluvio que viene, donde interpretó el personaje de Don Crispín.

Una de sus últimas apariciones fue en la telenovela La mexicana y el güero, donde dio vida a "don Jaime Salvatorre" y compartió pantalla con Itatí Cantoral y Juan Soler. Según su esposa, muchos de sus compañeros se han manifestado en muestras de apoyo para la familia.

"Sus compañeros de novela así como de teatro y de cine se han solidarizado conmigo con mi dolor con la familia algunos de ellos estuvieron aquí, es riesgoso, lo entendemos y muchos me hablaron y me dijeron estamos contigo no he terminado de contestar los tantos y tantos mensajes, ni siquiera los puedo contar de tantos mensajes que tengo que agradecerles a todos su compañeros actores, conductores, directores, productores, me dicen ‘pues ni modo mija estabas casada con un actor’", expresó Ruiz.