Tras fracaso en Eurocopa, renuncia técnico de Selección de Inglaterra sub 21

El contrato de Aidy Boothroyd vencía al final del torneo en junio, pero el timonel decidió renunciar antes al cargo que había ocupado por cinco años, informó la Asociación de Fútbol de Inglaterra el viernes.

La selección inglesa, conformada por un buen número de jugadores titulares de la Liga Premier, perdió ante Portugal y Suiza en la fase de grupos del mes pasado antes de vencer 2-1 a Croacia, resultado que no fue suficiente para que los pupilos de Boothroyd avanzaran a la siguiente ronda.

