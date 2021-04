¿Qué es la Teoría del Manejo del Terror?

Jeef Greenberg, Tom Pyszczynski y Sheldon Solom, crearon la teoría del Manejo del Terror, la cual está explicada en su libro The Worm at the Core: On the Role of Death in Life.

Es una teoría de psicología social y evolutiva que propone un conflicto psicológico en el que te das cuenta que la muerte es inevitable e impredecible. Según la teoría se genera un miedo intenso, que se maneja de cierta manera, por ejemplo evadiéndolo mentalmente, ocupando la mente con otros asuntos más agradables para la persona. Se dice que existe otra forma de quitar esa ansiedad y es cuando nace la esperanza de que de alguna manera no sea la muerte lo último de nuestras vidas y se ruega a una deidad, pero en la teoría del manejo del terror se explica que la religión es solo un mecanismo que las personas utilizan para disminuir el pánico. Se busca trascender de una u otra forma, pero no como una persona inmortal, si no que formando parte de algo mayor como la nación una organización, la familia o algún culto y a esto se le denominaría una inmortalidad simbólica en la que se pueda ser recordado históricamente. Becker afirma que la gran parte de las conductas que cualquier persona realiza en su vida tienen un fin, el aplazar su muerte, pero que en realidad eso es inevitable y que al evadirse para evitar esos pensamientos solo llegan a generar ansiedad y miedo en su cabeza. La teoría del terror impulsa a los seres humanos a darle un significado a la vida, las ideologías que surgen a raíz del miedo que los llevan a suprimir ese pánico al repetirse que no existe la muerte. El temor que surge es producido al llegar a un nivel de racionalidad en el que somos conscientes de lo que no podemos evitar, por más que nos vayamos acostumbrando a la idea, el miedo a la muerte seguirá por consecuencia de la adaptación.