Selena Quintanilla cumpliría hoy sus 50 años de edad

A los 23 años Selena Quintanilla estaba convertida en una figura sobresaliente en la música regional mexicana, estaba a punto de entrar al mercado anglosajón, era ya un referente en la moda y arrasaba con las listas de popularidad y los premios dentro de su género musical, incluidos los Grammy; pero su asesinato puso fin a su prolífica carrera pero no a su legado, que sigue dando frutos y conquistando seguidores para esta superestrella que el día de hoy hubiera llegado a los 50 años de edad.

Al momento de su muerte la fortuna de Selena ascendía a 326 mil dólares, fortuna que fue dividida entre sus padres Abraham Quintanilla jr. y Marcela Ofelia Zamora, y su esposo Chris Pérez. Desglosada esa herencia 36 mil 601 dólares eran de su boutique Selena Inc., 59 mil 906 dls en cuentas bancarias y 230 mil 589 dólares en diversos bienes y joyas.

En 2015 la revista especializada en la alta sociedad y celebridades The Richest, calculó la fortuna de Selena en 25 millones de dólares, al ser la tercera artista latina con mayores ventas a nivel mundial, apenas por detrás de Gloria Estefan.

Su música sigue siendo de las más escuchadas, aún a 25 años de distancia de darse a conocer su último álbum Dreaming of You; hasta la fecha ha vendido más de 65 millones de discos. Las plataformas digitales tampoco han permanecido indiferentes al fenómeno, en Spotify las reproducciones de la música de Selena subieron un 260%, su canal de YouTube tiene un año de creado, hasta el momento tiene más de dos millones de suscriptores, pero cuenta con 1,777,435,213 reproducciones, sus cuentas en redes sociales tienen 4,6 millones de seguidores en Facebook y 1,3 millones en Instagram.

La primera vez que se abordó la vida de Selena en la ficción fue en 1997, cuando la entonces joven actriz Jennifer Lopez le dio vida en la pantalla grande, bajo la dirección de Gregory Nava; la película que lleva en nombre de la cantante recaudó 35,450,113 millones de dólares.

Desde entonces se han realizado otros trabajos audiovisuales por ejemplo la serie El secreto de Selena (2018), que no contó con la autorización de los Quintanilla y se basó en el libro de María Celeste Arrarás, y actualmente de serie de Netflix, Selena, la serie (2020).

En 2016 la familia de Selena, en específico su padre, entró en una pelea legal con Chris Pérez, quien había firmado un contrato con Endemol Shine North America y Major TV, para realizar una serie basada en su libro A Selena, con amor, que había publicado en 2012 y en el cual abordaba su relación y matrimonio con la cantante; pero debido a un acuerdo que el guitarrista firmó en 1995 cediendo su parte de la herencia y legado de su esposa a Abraham Quintanilla, esto le impedía hacer uso de su nombre e imagen de cualquier forma, pelea que sigue hasta el día de hoy.

Pero a diferencia del proyecto que Chris tuvo que dejar pasar por esta situación, Abraham sí pudo ver cristalizada la serie con Netflix sobre la vida de Selena, en la cual él tuvo la libertada de tomar decisiones, desde la manera cómo se abordaba la historia y que pasajes se iban mostrar; producto que está por estrenar una segunda parte el 14 de mayo, la primera entrega ha alcanzado los 25 millones de hogares a nivel mundial.

Su hermana Suzette se ha hecho cargo de la marca Selena, la cual la ha hecho prosperar en diversos ámbitos, como el de la belleza. En 2015 la marca Mac Cosmetics lanzó una línea de cosméticos inspirados en la llamada Reina del Tex Mex, la cual se agotó en menos de 24 horas, el año pasado la hazaña se repitió con una línea más amplia de maquillaje.

La marca de ropa Forever 21 presentó en 2019 una colección inspirada en Selena, que causó furor entre los fanáticos.

También es la directora del Museo de Selena, que está ubicado en Corpus Christi, y de Q Productions, que es la disquera que fundó su padre y a través de la cual apoyan a los nuevos valores de la música texana, además de la Fundación Selena, enfocada en apoyar la educación de niños y niñas de escasos recursos.

Todo esto sin mencionar los diversos reconocimientos que ha recibido de manera póstuma, como el nombramiento del álbum latino número 1 en toda la historia de la música en Estados Unidos, por su disco Dreaming of you, por la Recording Industry Association of America (Asociación de Industria Discográfica de Estados Unidos) el mes pasado. También el mes pasado recibió el Grammy por los logros de toda una vida, por mencionar algunos, demostrando que aún hay mucho de Selena.