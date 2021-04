TCL desarrolla smartphone que se transforma en tableta

El modelo de TCL, llamado Fold 'n Roll, destaca de entre las otras opciones disponibles pues combina dos tecnologías para poder ofrecer a los usuarios tres opciones de visualización según extienda el panel flexible. Es decir, ofrece la versión de teléfono de 6.87 pulgadas, también puede tener el tamaño de una phablet de 8.85 pulgadas o extenderse por completo para crear una tableta de 10 pulgadas.

Desafortunadamente el tamaño de la pantalla es todo lo que la compañía ha compartido hasta ahora. No hay más detalles de sus procesador, batería o cámaras. TCL dijo que eso es porque "todavía está explorando las especificaciones técnicas de este tipo de dispositivo, lo que significa que el Fold n 'Roll todavía está lejos de ser lanzado al mercado".

TCL's "Fold 'n Roll" is a concept phone that is both a foldable and a rollable smartphone. pic.twitter.com/rCGhHwKaNL