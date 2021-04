Aumenta 20 % el robo hormiga en Durango

Los amantes de lo ajeno no dan tregua a los pequeños comercios, cuyos propietarios, además de la severa afectación por las bajas ventas a raíz de la pandemia, siguen padeciendo robos constantes.

A decir de la presidenta de la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño (Canacope), capítulo Durango, Martha Elba Valdéz Pérez, los robos en la zona urbana del municipio de Durango, sigue afectando a los pequeños y micro negocios.

Expuso que la inseguridad siempre les ha afectado pero a partir de la pandemia, esto se incrementó ya que con la difícil situación económica, el problema se recrudeció, "siempre buscan nuevas maneras de robar, como crece la necesidad aumenta la crisis, aumenta la inseguridad", mencionó.

Refirió que el robo hormiga es la modalidad que sigue manteniéndose a la cabeza y advirtió que se incrementó un 20 por ciento, cifra que calificó como considerable.

No obstante, reconoció que en muchos de los casos no se presentan denuncias ya que se considera que es una pérdida de tiempo.

"Se presenta como un 20 por ciento de aumento, es bastante considerable porque a lo mejor no hay denuncia porque por el seguimiento y todo ese engorro de trámites el comerciante no acude, entonces no se presenta como tal o como una estadística, pero de que existe, existe", indicó.

CLASES PRESENCIALES

La entrevistada informó que se mantiene la tendencia de bajas ventas que se arrastra desde el año pasado, a raíz de las medidas implementadas por la pandemia.

Ante ello, se tiene la expectativa de que puedan mejorar sus ventas con las fechas festivas que se aproximan como el Día del Niño, de la Madre y del Padre.

Asimismo, esperan que ya se puedan reactivar las clases presenciales en la educación básica, el próximo ciclo escolar, para que puedan vender más.

Los empresarios de las distintas cámaras que los agrupan están pasando por una situación complicada por la pandemia de Covid-19 y los cierres que hubo en los negocios.

Además, las familias están comprando lo indispensable ya que los ingresos se han reducido y los aumentos han afectado a todos.