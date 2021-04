'La música hace que me sienta vivo', dice el lagunero Luis Villalba

“La música me da para vivir, hace que me sienta vivo y me apasiona”, así se expresa el cantautor lagunero, Luis Villalba, el mismo que ha dado de que hablar en redes sociales últimamente por una canción que compuso y grabó en honor a la actriz Emilia Clarke.

Nacido en Torreón y con 36 años de edad, Luis visitó el foro de SigloTV para interpretar el tema Emilia (Tributo a Clark) y su reciente sencillo de nombre Nada que celebrar. Entre una y otra canción, charló de su carrera.

Muy emocionado, el artista informó que siendo un niño tuvo contacto con la música, y es que su padre es precursor del regional mexicano en la Comarca Lagunera.

"Soy muy afortunado de tener una familia muy unida, cariñosa y también muy fiestera, y por lo mismo estuvo llena de mucha música. "Recuerdo mucho que en casa mi padre, él siempre estaba tocando algún instrumento ya fuera guitarra, acordeón o saxofón, y eso despertó de cierta manera un interés especial en la música".

Pese a su temprana relación con la música, en aquellos años Luis no imaginaba que se fuera a volver fundamental, tanto en su vida profesional como personal.

"En la escuela siempre me ponían a participar en eventos especiales. Mi abuela me enseñaba a declamar y a aprenderme recitaciones, y siempre me elegían para ese tipo de cosas en el colegio, musicalmente recuerdo ser el fan número uno de Ritchie Valens por la película, La Bamba, y en las reuniones familiares me ponían a bailar como Michael Jackson porque también me gustaba eso, pero en realidad en aquel tiempo nunca me pasó por la mente cantar".

No fue sino hasta la secundaria que Villalba se dio cuenta que la "artisteada" era algo que quería hacer de manera formal y todo gracias a Oasis, banda que lo inspiró por sus canciones, así como por la actitud segura y convincente de sus integrantes.

"Cuando estaba en secundaria conocí a Oasis que es hasta la fecha mi banda favorita y al escuchar sus canciones y ver su actitud de creer en sí mismos como nadie más lo haría me inspiraron a querer aprender a tocar la guitarra, hacer una banda y empezar a hacer música.

"Les cuento que no conocía a nadie que tocara algún otro instrumento, así que casi tuve que obligar a mis amigos más cercanos a aprender a tocar algo, desde el bajo hasta la batería, y así formar una banda; entonces nos dimos cuenta que no teníamos quien cantara, así que tuve que intentarlo yo, y al no hacerlo tan mal decidí que también podía cantar las canciones que escribía, porque en ese tiempo ya también escribía rolas. Alguien que de igual manera me impulsó a buscar el sueño de la música fue Iván Black".

En la entrevista, Luis comentó que aunque ha formado parte de extintas bandas locales como Green London, Osmosis y The Miches no fue sino hasta 2020 el año en el que debutó con todo en la música.

"Como artista, ya más formalmente, siento que debuté apenas el año pasado que lancé mi primera canción original como solista, pero pues por la situación actual no he podido presentarme en algún escenario con público, sin embargo, ha sido emocionante publicar algo que solo yo había escuchado y ahora pueden oírlo y sentirlo más personas".

La pandemia le dio inspiración a Luis a la hora de crear su reciente sencillo, Nada que celebrar; rola que, como su nombre lo indica, trata acerca de cómo la vida se detuvo ante la propagación del coronavirus.

"Justo estoy por grabar el video de Nada que celebrar. También estoy por lanzar una sesión acústica que hice en el Teatro Alberto M. Alvarado en la que presentaré en vivo todas las canciones de un EP que alisto.

"Hace unos días, regresamos al estudio para empezar con la grabación de nuevos temas. Además de todo esto también se viene una colaboración con un amigo y talentazo local a quien estimo y respeto mucho la cual se va a lanzar muy pronto".

En cuanto al tema Emilia, que le realizó a Emilia Clarke, Luis informó que le fascina la actriz por el trabajo que hizo en el filme Yo antes de ti.

"No soy mucho de películas asi cursis, pero de alguna manera mi esposa me convenció de ver esa cinta. Yo era fan de Emilia por Game of Thrones y entonces vi la cinta y acabé enamorándome de ella, siento que el personaje que hace ahí ("Louisa Clark") refleja mucho cómo es ella en la vida real", puntualizó.