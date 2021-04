'Me hubiera gustado nacer en otra familia'

Frida Sofía concedió su primera entrevista, después de la acusación de abuso sexual en contra de su abuelo Enrique Guzmán, a Lucía Méndez en su debut como conductora.

Fue a través del nuevo programa de la actriz y cantante titulado Lucía Méndez Presenta, que la hija de Alejandra Guzmán dio su versión de los hechos y se sinceró sobre los motivos por los que no ha tenido un acercamiento con su madre.

Además, explicó que su denuncia en contra de Enrique Guzmán no inició en busca de dinero por parte de su familia, sino porque ella necesitaba externar la terrible experiencia que dice haber vivido con su abuelo.

"Odio, eso sí, pedir dinero. Esa es una de las cosas que la gente no conoce de Frida", confesó.

La también modelo señaló que no esperaba que la controversia por sus declaraciones fuera a agrandarse tanto, inclusive confesó que casi la "derrumbaba" la situación.

Asimismo, indicó que se siente muy herida por lo sucedido. Sin embargo, Frida mencionó a Méndez que no se alejó de toda su familia, pues a pesar de que su padre no estuvo presente durante su infancia y no pudo hacer nada por ella, no lo culpa.

En un momento de la charla, Lucía Méndez cuestionó a Sofía sobre si no ha considerado acercarse a su madre para solucionar sus diferencias, intentando hacer reflexionar a la hija de Alejandra Guzmán por lo que se vive actualmente con la pandemia de COVID-19.

Respecto a ello, Frida comentó: "la pregunta es por qué nunca me ha buscado a mí", dijo. Y alegó que su madre nunca la ha ido a visitar a su departamento pese a que vive a 15 minutos de distancia.

La hija de Alejandra Guzmán considera que su madre es quien debe pedirle perdón, al asegurar que tuvo una relación inapropiada con su expareja Larry Ramos, pues señaló que ella convivía con él sin invitarla. "Dios mío nunca lo podría hacer con un novio de ella", expresó. Y agregó: "No me puedo sentar aquí a decir que ha sido buena madre porque no es cierto".

CONFÍA EN ENRIQUE

"No defiendo, ni culpo a nadie, simplemente quiero decir que Enrique Guzmán lo que ha trabajado conmigo y lo que ha sido como amigo, es un caballero", dijo el productor Alejandro Gou al referirse al escándalo que el intérprete de La plaga vive actualmente por las acusaciones de su nieta Frida Sofía, quien asegura, vivió abuso por parte de su abuelo cuando era niña.

El productor de obras como Jesucristo superestrella y A oscuras me da risa aseguró que siempre respaldará a Enrique Guzmán, no sólo como jefe, también como amigo, y tan confía en él, que ya tienen varios proyectos a realizarse a muy corto plazo, sin temor a que este escándalo pueda perjudicar ni a la obra, ni a lo que realicen a futuro.

"Lo que tengan que arreglar en privado ya es cosa de ellos. Si yo me fijara en la vida privada de todos mis cantantes y actores nadie trabajaría conmigo, todos tenemos cola que nos pisen".

Gou asegura que ha estado en contacto con Enrique Guzmán e incluso sabe que el pasado miércoles asistió por su segunda dosis de la vacuna antiCovid, pero que obviamente está triste por la acusación de Frida Sofía.

"Enrique es un gran amigo mío y de la familia, he producido mucho con él y mi experiencia como amigo y como jefe ha sido increíble, he visto cómo trata a las bailarinas, al elenco, a sus compañeros, cómo me trata a mí como jefe, porque sabe diferenciar al jefe del amigo, es súper cariñoso con su nieta, la hija de Daniela Guzmán, viven juntos".

Gou realizó estas declaraciones durante la conferencia de prensa del musical Hoy no me puedo levantar, donde anunció su regreso al Centro Cultural Teatro II el 16 de abril, encabezando el elenco María León, Yahir, Jesús Zavala, Jorge D'alessio, Alma Cero y Rogelio Suárez. Tiene por el momento seis semanas de funciones.