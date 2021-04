Se manifiestan para exigir justicia por Mili

Colectivos de mujeres se manifestaron en el exterior del Centro de Justicia Penal en apoyo a la familia de la niña Milagros, quien fue víctima de feminicidio en mayo del 2019. "Justicia para Milagros", "las niñas no se tocan", "Estado feminicida, indiferente y violador", "si no hay justicia para las mujeres, no habrá paz para el Gobierno", "a la edad que sea las mujeres deben ser respetadas", fueron algunos de los mensajes que las mujeres plasmaron en lonas y cartulinas en la valla exterior, mientras la madre de la niña permanecía en el interior del edificio en espera la audiencia, que fue diferida en distintas ocasiones por motivos diversos.

El juicio fue programado para las 10:00 horas pero desde las 9:30 había ya algunos colectivos de feministas y Madres Poderosas vestidas de morado y negro que esperaban la llegada de la familia para brindarles el apoyo, en una lucha que ha sido larga pero podría finalmente ver una luz de justicia en esta semana. Carolina Ramírez, madre de Milagros, se mostró positiva de que finalmente se llevara a cabo la audiencia sobre el feminicidio de la pequeña de 2 años de edad, pues están por cumplirse ya dos años de su muerte y no ha habido condena para el presunto responsable. Señaló que, primero se demoró por el COVID-19, después por las vacaciones, luego debió esperar a que terminara otro caso y consideró que "ya no hay ningún pero, ya estamos aquí y no tarda en empezar la audiencia", a su ingreso al Centro de Justicia Penal, ubicado en el fraccionamiento Latinoamericano de Torreón. La mujer confió en que se pueda tener una sentencia justa de acuerdo a lo que sufrió su niña. Ramírez dijo que se ha revictimizado a la familia, pues se les ha preguntado decenas de veces lo mismo, ya contenido en la carpeta de investigación. Ariadne Lamont, directora de incidencia y acompañamiento a víctimas en el Instituto de Formación, Investigación y Consultoría de Género y Derechos Humanos (Incide Femme), declaró el máximo tiempo para que exista una sentencia son dos años, de lo contrario, el implicado puede salir. "Hoy (ayer) empieza el juicio, es la etapa final, puede durar uno o cinco días, después de esto, si la sentencia no le conviene al imputado o a la parte afectada, pueden apelar", comentó. María Elena de la Fuente Cepeda, del colectivo Madres Poderosas, dijo que esperan que se aplique la pena máxima para el presunto responsable de los hechos, una sentencia justa y digna, pues consideró que en los feminicidios se han dictado sentencias muy breves, pero se han incrementado a consecuencia de las manifestaciones. "Eran muy poquitos años los que les daban a los feminicidas, de 14 años, de 25 años, eso no es lo que queremos, queremos que se haga justicia y que se haga bien", dijo. Señaló que hay seis casos en los que pronto se dará a conocer la sentencia, dentro del colectivo, y siete todavía siguen en investigación, por lo que incluso hay dos personas prófugas. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste