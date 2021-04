Lagunero Luis Mena Cuéllar cursará clase con David Ball de la OTBA

El amor por la música y su destreza en la ejecución de sonoridades a través del fagot, fueron claves para que el lagunero Luis Mena Cuéllar fuese seleccionado para cursar una clase magistral impartida por el reconocido maestro David Ball, fagotista de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes (OTBA).

El encuentro tendrá lugar hoy viernes a las 10:00 horas por medio de un enlace virtual. Se transmitirá totalmente en vivo a través del Facebook de la Ópera de Bellas Artes.

En entrevista, el joven músico manifestó sentirse emocionado, pues este paso es crucial en su preparación. Fue en 2014 cuando comenzó a estudiar fagot y desde entonces, el maestro Juan Pablo Linares Cruz (fagotista principal de Camerata de Coahuila) lo ha guiado por el pentagrama.

Mena tuvo que audicionar para ganarse un lugar en la clase con David Ball, por lo que preparó extractos orquestales con tintes operísticos. "La clase va a ir sobre la especialización del fagot pero en el repertorio de ópera. Vienen pasajes de Mozart, Donizetti, Strauss, Verdi, que son extractos orquestales del instrumento pero basados en el repertorio que se monta en las óperas". Actualmente, Mena es alumno en el Instituto de Música de Coahuila y considera que el fagot ha sido motor de cambio en su vida.

"Me ha abierto muchísimas puertas, muchísimas oportunidades. Eso aunado al apoyo de mi maestro y de otras personas que han confiado en mí, que me han tendido la mano, definitivamente la música y el instrumento me cambiaron la vida".

Menciona que el timbre del fagot es un sonido muy humano. Su voz es cálida y permite al intérprete dar rienda suelta a la expresión.

"Sería como una persona hablando. Creo que es fácil ser expresivo con este instrumento. Esa calidad de voz humana que encuentro en él me parece bastante cálida".

Y es que el lagunero se siente agradecido con el arte musical, quien le presenta oportunidades como esta.

SOBRE DAVID BALL

David Ball es un fagotista estadounidense radicado en México desde hace más de 30 años. Llegó al país por primera vez en 1987, cuando audicionó para la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México (OFUNAM), en la cual fue aceptado. Entonces, lo que comenzó como una aventura se convirtió en una forma de vida.

