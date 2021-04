Señala regidor de Morena a Municipio de Lerdo de favorecer espacios para eventos priistas

El regidor de Morena, Héctor González, denunció ante el Cabildo de Lerdo que los parques públicos los presta el Municipio para eventos del PRI pero no para los de Morena. Al respecto, el alcalde Homero Martínez Cabrera dijo que deben pedirlos con tiempo.

González manifestó que se había solicitado este espacio público para un evento y les fue negado por parte de la Administración, de extracción priista, cuando en realidad no había ninguna actividad programada.

"Sin embargo vemos que ayer (miércoles) el parque estaba a reventar con el arranque de campaña y qué casualidad que ahí sí se pudo suspender la zumba y todas las demás actividades. Entonces si se van a prestar los espacios públicos para ciertas personas y para otras no, yo creo que no hay equidad y no se está actuando como dijo el presidente que iba a ser, piso parejo", dijo.

El 14 de abril se realizó por la tarde un evento bajo el domo del Parque Victoria para la candidata priista Susy Torrecillas, esposa del alcalde Homero Martínez.

El regidor morenista señaló que había pedido el espacio al secretario del Ayuntamiento, Dimas López, y le había sido negado.

Al respecto, el alcalde Homero Martínez Cabrera hizo un exhorto para que con tiempo y forma soliciten los espacios públicos para que los directores puedan hacer las adecuaciones y se refirió a González. "El sábado pasado que manifiesta usted había una final, tengo entendido, de voleibol... Que nos ayuden con anticipación, ocho o 10 días antes para que eso permita que los directores puedan mover a una unidad deportiva alguna actividad que se tenga planeada ya que se tienen actos programados", justificó.