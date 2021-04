Cuarta jornada en la pretemporada de Algodoneros del Unión Laguna

Los Algodoneros del Unión Laguna realizaron ayer su cuarta sesión de pretemporada en el estadio de beisbol de la Revolución, donde el mánager Omar Malavé continúa observando de cerca el rendimiento de sus peloteros, quienes mantienen el buen ánimo durante las prácticas que incluyen trabajo de bullpen para los pitchers y la tradicional práctica de bateo para los jugadores de posición.

El cubano Elián Leyva fue uno de los lanzadores con mayor exigencia durante el entrenamiento de ayer, realizando su primer bullpen al lado de otros pitchers como Jair Jurrjens, quien lucha por demostrar que su brazo está en condiciones para cumplir con una buena temporada en lo que será su debut en Liga Mexicana de Beisbol. Los Algodoneros reportarán hoy nuevamente al coloso histórico ubicado sobre la avenida Juárez, cuyo césped ya luce en excelentes condiciones, con la semilla de pasto que se le aplicó, la misma que se utiliza en algunos estadios de las Ligas Mayores.

Para esta mañana se espera el arribo de más peloteros invitados al campo de entrenamiento, aumentando la competencia interna y la exigencia por parte del cuerpo técnico, en el que el cubano Jesús Manso se mantiene como uno de los más activos, analizando de cerca a cada uno de los lanzadores, sabiendo que el pitcheo ha sido un constante "dolor de cabeza" para el equipo lagunero.

POR LA RECEPTORÍA

En 2020, Alejandro Flores fue anunciado como refuerzo Algodonero, lo que representaba su regreso a La Laguna, sin embargo, finalmente tuvo que esperar mucho más, debido a la cancelación de la campaña, obligada por la pandemia. Este año, la competencia por el puesto de receptor titular luce muy pareja con Adrián Gutiérrez, Daniel Mercado e incluso, el dominicano Isaías Tejeda, quienes disputarán con "Álex" Flores la titularidad: "hemos trabajado a la defensiva y a la ofensiva, tratando de encontrar la mejor versión de mí. Espero algo bueno para el Unión Laguna, llevar lejos al equipo, en conjunto, avanzar y estar al tanto de mi área defensiva y a la ofensiva también aportar", declaró Flores.

Finalista durante la reciente temporada en la Liga Mexicana del Pacífico con Naranjeros de Hermosillo, Flores tuvo una buena temporada, actuando en 22 juegos y bateando para .231 de promedio: "fue una bonita experiencia, ya que no lo había vivido, no me había tocado, es un beisbol muy competitivo, me deja bastantes aprendizajes y el deseo de ir por más el siguiente año", señaló el receptor.

8 JONRONES pegó Alejandro Flores en la temporada 2017, la de su presentación con Unión Laguna.

Después de firmar con los Bravos de Atlanta en 2012, el sonorense jugó por primera vez con la escuadra lagunera en las temporadas 2016 y 2017, bateando para .269 en la más reciente campaña, con 41 carreras remolcadas y 8 cuadrangulares, situación que le valió para regresar en busca de una nueva oportunidad en el beisbol estadounidense, esa vez con los Nacionales de Washington en 2018.

Ya con ocho temporadas en el beisbol profesional y más de 350 juegos como receptor, el momento de Flores ha llegado para consolidarse.