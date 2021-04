Se quedan Guerreros de Santos sin preparador físico

El Club Santos Laguna dio a conocer ayer que finalizó su relación laboral con Rubens Valenzuela, quien se desempeñaba como preparador físico del primer equipo y era parte esencial del cuerpo técnico encabezado por Guillermo Almada.

Mediante un escueto comunicado de prensa, la directiva albiverde señaló que fueron razones ajenas a la cancha, las que ocasionaron el despido del nacido en Durazno, Uruguay, quien habría incurrido en situaciones que no corresponden a las exigencias de comportamiento que busca el club. El breve comunicado informó: "la desincorporación del Preparador Físico, Rubens Valenzuela, del Cuerpo Técnico del Primer Equipo, en una decisión consensuada con nuestro Cuerpo Técnico, debido a una violación del código de conducta institucional".

Rubens Valenzuela se unió a Santos Laguna en el torneo Clausura 2019, llegando con el cuerpo técnico de Guillermo Almada, convirtiéndose de inmediato en una pieza muy importante para que los Guerreros desplegaran el futbol de constante presión que pretende el entrenador charrúa. En base a ese estilo de juego, los Guerreros finalizaron el torneo Apertura 2019 como líderes de la tabla general, aunque fueron eliminados en cuartos de final por los Rayados del Monterrey; Valenzuela continuó como preparador físico del primer equipo que hoy marcha en la quinta posición.

Mediante su cuenta de Twitter, Valenzuela expresó su descontento por ya no formar parte de la institución: "Ayer (miércoles) fui cesado de mi puesto de PF de Santos Laguna de México, en una decisión de la directiva del club. Me voy orgulloso y satisfecho por mi trabajo realizado. No armo las maletas porque nunca las desarmo. Muchas veces tienes que pensar que no perdiste, sino que a ti te perdieron", posteó en la red social. El club no ha dado a conocer quién se encargará de las responsabilidades que quedan vacantes con el despido de Rubens.

Ayer fui cesado de mi puesto de PF de Santos Laguna de México en una decisión de la directiva del club. Me voy orgulloso y satisfecho por mi trabajo realizado. No armo las maletas porque nunca las desarmo. Muchas veces tienes que pensar que no perdiste, sino que a ti te perdieron — Rubens L.Valenzuela (@proferubens) April 15, 2021

COSAS POR MEJORAR

Los Guerreros continúan con su preparación rumbo al duelo ante los Diablos del Toluca y ayer realizaron un nuevo entrenamiento en su cuartel general, el Territorio Santos Modelo, donde definen la alineación a utilizar este domingo en su regreso al estadio Corona, que abrirá sus puertas para recibir a un máximo del 50 por ciento de su aforo total. El equipo albiverde entrenará esta mañana una vez más para prácticamente dejar todo listo para el duelo dominical, en el que buscarán regresar a la senda de la victoria luego de tres partidos sin ganar.

El canterano Omar Campos ofreció declaraciones mediante una rueda de prensa virtual, en la que reconoció que aún hay bastante por mejorar, aunque está feliz por el compañerismo que ha logrado en el equipo: "me he sentido súper bien con todos mis compañeros y el cuerpo técnico que tiene mucha experiencia y me han apoyado para seguir mejorando cada día, haciendo las cosas de la mejor manera. He dado buenos partidos y me dicen que siga así, que siempre tengo que dar lo mejor de mí en la cancha, me han dado muchos consejos, tengo muchas cosas por mejorar, pero siento que lo he hecho bien y tengo muchas ganas de jugar en el lugar que me toque", señaló.

Campos es uno de los numerosos frutos que han dado las fuerzas básicas santistas, cuya META es establecerse en Liga MX y por lo pronto, ganar el partido del domingo: "los canteranos venimos haciendo las cosas bien, como Santi (Muñóz), Jordan, todos los que están ahí, venimos haciendo las cosas bien para aportar al equipo. Mi objetivo es mantenerme, seguir jugando y si Dios quiere, ser campeones, que me sigan convocando para cualquier torneo que se presente. Viene un partido fuerte en el que debemos buscar los tres puntos para mantenernos entre los cuatro primeros, la afición nos motiva, nos da ganas de luchar por cada balón para buscar el triunfo aquí en casa", culminó.