Niegan que exista orden para multar a vehículos extranjeros

Autoridades municipales en Torreón negaron que exista una orden específica para aplicar multas de tránsito contra los vehículos de procedencia extranjera, afirmaron que se trata de una acción de vigilancia pareja en contra de quienes manejan vehículos que no cuentan con la documentación adecuada o que incumplan con el reglamento de vialidad en general.

Fue el alcalde de Torreón, Sergio Lara Galván, quien informó que la indicación que se ha dado a la Dirección de Tránsito y Vialidad es que se lleven a cabo las acciones de sanción únicamente en los casos en los que de forma "clara" se infringen el reglamento y las determinaciones de un adecuado uso de las vialidades, en ese sentido precisó que las personas que manejan unidades con placas extranjeras, al igual que motociclistas, choferes de ruta y demás conductores, se les somete a lo que indica "únicamente la ley".

"Realmente no hay una disposición, ni mucho menos una orden de que se detenga a tales o cuales, digo, es parejo el tema, si cometen alguna infracción pues se les detiene y se les sanciona, pero no hay una instrucción en ese sentido", afirmó Lara Galván.

El mandatario recordó que en el municipio de Torreón se registra diariamente el tránsito de miles de vehículos de todo tipo, tanto de Coahuila como de Durango, al ser una Zona Metropolitana, señaló que ello deriva de forma inevitable en algunas incidencias.

Además destacó por ejemplo algunos análisis como los realizados recientemente por el Instituto Municipal de Planeación y Competitividad (Implan), en los cuales se revisan las estadísticas de infracciones generales, mismas que arrojan una incidencia regular en los últimos años, es decir, sin variaciones destacadas en el pasado reciente.

"El Implan sacó un análisis del número de infracciones de hace algunos años para acá y no hay un alza desmedida tampoco, o sea realmente no hay una incidencia tan grande como pudiese pensarse pero, pues el llamado es a que conduzcamos con prudencia, seamos respetuosos del reglamento y pues no tendremos ningún problema".