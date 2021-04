Demonios de 'Luismi' saldrán a relucir: Diego

Una de las grandes ausencias que tendrá la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, no sólo será el personaje de Marcela, quien como se vio al final de la primera temporada, algo grave le pasará, en esta nueva entrega, el ya icónico Luisito Rey no regresa, situación que Diego Boneta dice, no considera que afecta al programa.

"Suplir a Luisito Rey y a Oscar es imposible, Oscar hizo un trabajo fenomenal, y desde la primera temporada él era el antagónico de la serie, desafortunadamente es un personaje que no está en la segunda temporada porque el personaje muere", detalló Boneta. En reciente entrevista Boneta explicó que si bien, es cierto, gran parte del éxito de la temporada pasada de la serie de Netflix se debió a el trabajo de Oscar Jaenada, interpretando al padre de "El Sol", en esta nueva etapa, el show da un giro y se aleja de los problemas entre los padres de Luismi, para adentrarse en los demonios del cantante durante la década de los 90 y 2000. "Esta es una nueva etapa de Luis Miguel y es importante saber que la primera parte iba de cómo el padre controlaba tanto a Luis Miguel y aquí es ver qué hace una vez que está solo y se da cuenta del poder que él tiene y que su papá nunca tuvo, su papa era chantajista y ahí es donde él crece y madura y se da cuenta que tiene poder como artista, es imposible poder suplir a Oscar Jaenada, pero el trabajo del nuevo elenco es bueno, tanto de Pablo Cruz, lo nuevos villanos, la abuela Matilde que en muchos sentidos representa lo que era Luis Rey pero también el mismo Luis Miguel", dijo. Pese a que Luisito Rey no aparecerá en esta nueva etapa, Boneta dice que su presencia, su "legado", seguirá afectando la vida de los personajes, así que de alguna manera el villano de la primera temporada seguirá vigente ahora. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste