Piden pena máxima para el feminicida

Colectivos de mujeres se manifestaron en el exterior del Centro de Justicia Penal de Torreón en apoyo a la familia de la niña Milagros, quien fue víctima de feminicidio en mayo del 2019.

"Justicia para Milagros", "las niñas no se tocan", "Estado feminicida, indiferente y violador", "si no hay justicia para las mujeres, no habrá paz para el Gobierno", "a la edad que sea las mujeres deben ser respetadas", fueron algunos de los mensajes que las mujeres plasmaron en lonas y cartulinas en la valla exterior, mientras la madre de la niña permanecía en el interior del edificio en espera la audiencia, que fue diferida en distintas ocasiones por motivos diversos.

El juicio fue programado para las 10:00 horas, pero desde las 9:30 había ya algunos colectivos de feministas y Madres Poderosas vestidas de morado y negro que esperaban la llegada de la familia para brindarles el apoyo, en una lucha que ha sido larga, pero podría finalmente ver una luz de justicia en esta semana.

Carolina Ramírez, madre de Milagros, se mostró positiva de que finalmente se llevara a cabo la audiencia sobre el feminicidio de la pequeña, de 2 años de edad, pues están por cumplirse ya dos años de su muerte y no ha habido condena para el presunto responsable.

Señaló que, primero se demoró por el COVID-19, después por las vacaciones, luego debió esperar a que terminara otro caso y consideró que "ya no hay ningún pero, ya estamos aquí y no tarda en empezar la audiencia", dijo Carolina Ramírez.

Sin embargo, a las 20:20 horas se suspendió la audiencia de juicio oral para reiniciar este viernes a las 11 de la mañana y es probable que termine hoy mismo por la tarde con sentencia condenatoria, dado que la defensa del imputado no ha aportado pruebas de descargo.

Confía en que se pueda tener una sentencia justa, de acuerdo a lo que sufrió su niña. Dijo que se ha revictimizado a la familia, pues se le ha preguntado decenas de veces lo mismo.

