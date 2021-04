Pide gobernador de Texas designar como 'terroristas' a cárteles mexicanos

Fue a través de su cuenta de Twitter, que el republicano publicó la carta en donde le pide a ambos funcionarios que cataloguen a los cárteles como “organizaciones terroristas extranjeras”.

“Como gobernador de Texas, le pido a usted tomar medidas inmediatas para combatir los peligrosos y mortales cárteles de la droga mexicanos”.

“Estos cárteles generan horror en nuestra comunidad. Los cárteles de la droga mexicanos contrabandean narcóticos y armas a los Estados Unidos, trafican y asesinan a personas inocentes”, dijo.

Mexican drug cartels smuggle narcotics & weapons into the US, force women & children into sex & human trafficking, & murder innocent people.

These cartels are foreign terrorist organizations — Biden must take immediate action to designate them as such. https://t.co/nJxS4MeUGS pic.twitter.com/epZkh1V1eY