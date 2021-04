Anuncia Kamala Harris millonaria inversión para centros de cuidado infantil en EUA

Los recursos forman parte del plan de estímulo del presidente estadounidense, Joe Biden, que contempla una inyección global de 1.9 billones de dólares en la economía para paliar los efectos de la pandemia.

The strength of our country and the resilience of our economy depends on the affordability and availability of childcare. So today, our Administration is providing $39 billion for states, tribes, and territories to help childcare providers and families.