Investigan tiroteo en EUA presuntamente vinculado al CJNG

De acuerdo con un comunicado de la Oficina del Alguacil de Alamance, en relación con el tiroteo ocurrido el pasado 8 de abril, en el que murieron el profesor Barney Dale Harris y Alfonso Beltrán Lara, las autoridades buscan a Juan Daniel Salinas Lara, sobre quien pesa una orden de detención por trafico de cocaína..

BREAKING NEWS: A Union county teacher and coach has been killed in a shootout with a Mexican drug cartel. Authorities said Barney Harris had "another side that most people didn’t see -- one that was involved in the dangerous and deadly drug world." pic.twitter.com/b8WwLNrnun