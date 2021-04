Cierran de emergencia el aeropuerto de San Antonio, Texas por tiroteo

La policía de San Antonio dijo que el aeropuerto impuso el cierre como precaución después de confirmarse “un tiroteo en el que estuvo involucrado un agente” en terrenos del aeropuerto. Las autoridades no han dicho dónde ocurrió el incidente ni describieron las circunstancias.

La policía dijo en Twitter que no se reportaron “otras lesiones”.

There is a confirmed officer-involved shooting at 9800 Airport Blvd. There is no active threat to the public. As a precaution, the Airport has been put on lock down. No other injuries are reported.