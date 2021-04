'Me hubiera gustado nacer en otra familia', dice Frida Sofía a Lucía Méndez

Frida Sofía concedió su primera entrevista, después de la acusación de abuso sexual en contra de su abuelo Enrique Guzmán, a Lucía Méndez en su debut como conductora.

Fue a través del nuevo programa de la actriz y cantante titulado Lucía Méndez Presenta, que la hija de Alejandra Guzmán dio su versión de los hechos y se sinceró sobre los motivos por los que no ha tenido un acercamiento con su madre.

Además, explicó que su denuncia en contra de Enrique Guzmán no inició en busca de dinero por parte de su familia, sino porque ella necesitaba externar la terrible experiencia que dice haber vivido con su abuelo.

“Odio, eso sí, pedir dinero. Esa es una de las cosas que la gente no conoce de Frida”, confesó.

La también modelo señaló que no esperaba que la controversia por sus declaraciones fuera a agrandarse tanto, inclusive confesó que casi la “derrumbaba” la situación. Asimismo, indicó que se siente muy herida por lo sucedido.

Sin embargo, Frida mencionó a Méndez que no se alejó de toda su familia, pues a pesar de que su padre no estuvo presente durante su infancia y no pudo hacer nada por ella, no lo culpa.

En un momento de la charla, Lucía Méndez cuestionó a Sofía sobre si no ha considerado acercarse a su madre para solucionar sus diferencias, intentando hacer reflexionar a la hija de Alejandra Guzmán por lo que se vive actualmente con la pandemia de COVID-19.

Respecto a ello, Frida comentó: “la pregunta es por qué nunca me ha buscado a mí”, dijo. Y alegó que su madre nunca la ha ido a visitar a su departamento pese a que vive a quince minutos de distancia.

La hija de Alejandra Guzmán considera que su madre es quien debe pedirle perdón, al asegurar que tuvo una relación inapropiada con su expareja Larry Ramos, pues señaló que ella convivía con él sin invitarla.

“Dios mío nunca lo podría hacer con un novio de ella”, expresó.

Y agregó: “No me puedo sentar aquí a decir que ha sido buena madre porque no es cierto”.