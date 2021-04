LaMarcus Aldridge dice adiós a la NBA por problemas cardíacos

El ala-pívot de 35 años publicó una declaración en sus redes sociales, señalando que el problema cardiaco que sufrió durante y después de la derrota de Brooklyn ante los Lakers de Los Ángeles el sábado pasado fue “una de las cosas que más me han asustado en mi vida”.

Aldridge dijo que se siente mejor ahora tras haber sido examinado por los médicos, pero que tomó la decisión de poner fin a su carrera profesional de 15 temporadas.

"Durante 15 años he puesto el básquetbol por delante y, ahora, llegó el momento de poner por delante mi salud y mi familia”.

El siete veces All-Star había firmado con los Nets el 28 de marzo y se había consolidado como el centro titular del equipo. Se perdió los últimos dos partidos por lo que los Nets describieron como un quebranto de salud no relacionado al COVID-19.

It was an absolute honor to play with you my brother. I wish you nothing but the best for you and your family. Take care my brother #TheLtraaaaaaaiiiiiiiiin pic.twitter.com/GZqDywRylj