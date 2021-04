Pumas se juega su participación en repechaje con Tigres

Los Tigres vencieron (2-3) ayer al FC Juárez en un duelo pendiente de la Jornada 5 del Guardianes 2021. Esta situación desplazó a los Pumas de la zona de repechaje y el domingo enfrentarán, precisamente, a los de Nuevo León.

Nicolás Freire, en videoconferencia, fue claro y contundente en relación al futuro de los Pumas en el actual certamen. Ante Tigres, es una final más y se juegan la temporada.

"Nosotros estamos pensando en tres finales. No son juegos comunes y es ahí donde se va a definir nuestro destino. Es donde hay que sacar la casta y demostrar por qué estamos en esta institución. La verdad que sí (nos jugamos la temporada ante Tigres), por números y lógica", declaró el defensor argentino.

Que el torneo anterior hayan sido subcampeones y en éste se encuentren en la parte baja de la tabla, pone tristes a los universitarios, pero descarta que sea una crisis lo que viven en El Pedregal.

"Nos duele no estar donde merecemos estar como club. Nos duele vernos abajo y luego de un torneo como el del semestre anterior donde nadie creía en nosotros. Hoy ver la tabla es doloroso y hacemos autocrítica porque decimos, ‘che, es que no cambiamos en cuanto a nombres, esquema’. Estas etapas son parte del proceso y no estamos en una crisis", enfatizó.

Freire sabe que ante los Tigres se juegan mucho más que tres puntos y no corre a la presión que se vive en el conjunto auriazul.

"Jugamos por nuestro prestigio, nuestra dignidad, por los valores y por lo que hemos luchado desde que somos chicos. Jugamos por competir. Hay momentos de traspié y se van a ver en estos tres juegos la casta individual y en conjunto para cerrar el torneo bien y que cuando estemos en vacaciones decir que dejamos todo, nos miremos a la cara y decir 'dimos todo y más'. Ésa es la tranquilidad que vamos a tener nosotros como individuos", concluyó.